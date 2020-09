Theo oder „Thayaland e-bikes on tour“ heißt das neue Radverleihsystem, das in 15 Gemeinden im Thayaland, sowie in Göpfritz und Schwarzenau ausgebaut wird. Ende September wird in Göpfritz auch bereits die Theo Station in Betrieb genommen. In Schwarzenau soll der Verleih laut Gemeinde im kommenden Frühjahr starten. „Die Bedeutung vom Verleihstandort Göpfritz ist durch die Anbindung mit der Franz-Josefs-Bahn enorm und wir freuen uns, Teil von dem neuen Radverleihsystem zu sein“, meint Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun. Bis Ende des Jahres gilt noch die Einführungsaktion von zehn Euro Verleihgebühr für einen Tag.

„Theo soll die eigene Region erfahrbarer machen, und unsere bisherigen Radfahrmöglichkeiten erweitern. Der Verein Zukunftsraum Thayaland organisiert mit Theo Partnerbetrieben bereits den Radverleih und die Nachfrage ist gewaltig“, zeigt sich Obmann Eduard Köck erfreut. Offiziell wird Theo am 18. September um 16.15 in Thaya aus der Taufe gehoben. Dabei stehen die Präsentation von E-Bikes, musikalische Umrahmung, Infostände sowie die Verlosung von E-Bike Tagesgutscheinen am Programm.

Die Region übernimmt mit Theo eine Vorreiterrolle in Sachen E-Bikeverleih und die Programmierung der App bei fab4minds in Vitis bedeutet auch eine Herausforderung. Die App soll bei den Theo-Stationen der Schüssel zum Aufsperren werden und die Bezahlfunktion sollte bald auch mittels Kreditkarte funktionieren.