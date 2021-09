Landesobmann-Stellvertreter des Blasmusikverbandes Gerhard Schnabl verwies neben den 3G auch auf die 3F der Blasmusik: „Die Freude an und mit der Musik, die Flexibilität und das Feiern.“

Der Zwettler BAG-Obmann Martin Hausleitner begrüßte die Musiker: „Es ist wunderbar, euch wieder zu sehen und diese Klangwolke zu spüren.“ In dieselbe Kerbe schlug auch ÖVP-Bürgermeister Franz Mold: „Es ist eine Freude, euch wieder live spielen zu hören. Ihr seid eine der wichtigsten Kulturträger in diesem Land.“ In Niederösterreich sind die Hälfte aller Blasmusiker unter 30 Jahre alt: „Ein Garant dafür, euch auch in Zukunft erleben zu können“, freute sich Mold.

Unter den Gästen waren unter anderem Bezirkshauptmann Michael Widermann und Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner.