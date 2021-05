Mit Zahlungen im Verzug: Streit um Wirtshaus .

Nach den Lockdowns kam die Familie Weissmann mit den Zahlungen für das gepachtete Café Puls in Franzen in Verzug. Am Gemeindeamt soll es zu lautstarken Streitigkeiten gekommen sein, die Kündigung des Pachtvertrags stand im Raum. FPÖ griff jetzt mit Darlehen unter die Arme.