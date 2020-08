Bürgerbeteiligung, Mitarbeit und Ideensammlung standen im Mittelpunkt des ersten Stadtspazierganges mit Stadträtin Anne Blauensteiner am 13. August.

„Die Stadtrundgänge der Grünen in den Jahren zuvor dienten dem Vergnügen“, meinte Stadträtin Anne Blauensteiner und ergänzte „der Stadtspaziergang heute ist Arbeit für die Stadt“.

Das wurde den drei Dutzend Anwesenden schnell bewusst, als Regionalberaterin Elisabeth Wachter von NÖ -Regional drei Gruppen formierte und einem freiwilligen Leiter die Arbeitsaufträge übergab. „Wir als Stadtgemeinde haben in den vergangenen Monaten einen Antrag auf Stadterneuerung gestellt. Mit Ihrer Hilfe wollen wir Ideen sammeln und danach Projekte umsetzen, welche unsere Stadtgemeinde wieder ein Stück weiterbringt“, betonte einleitend Bürgermeister Franz Mold.

Rudolf Stolz, Stephanie Thaler und Andreas Blauensteiner notierten als Leiter ihrer Gruppen alle Vorschläge die innerhalb einer Gruppe erarbeitet wurden. „Ich kam mit dem Notieren kaum nach, so viele Ideen wurden in der Gruppe entwickelt. Die Belebung der Innenstadt kristallisierte sich als dominierendes Thema heraus“, berichtet Andreas Blauensteiner.

Stadthotel war Thema

Rudolf Stolz sprach leer stehende Gebäude und Räumlichkeiten an: „Für eine gedeihliche touristische Weiterentwicklung der Stadt ist die Erhaltung der historischen Gebäude, eine ansprechbare Fassadengestaltung und ein baulich passendes Stadthotel für die Zukunft von großer Bedeutung.“ Für die dritte Gruppe stellte Stephanie Thaler die Hamerlingstraße als Problemzone dar. „Eine wirtschaftliche Belebung durch Lokalitäten, eine öffentliche Galerie und eine zukunftsweisende Umgestaltung durch teilweise Überdachung würden wir als großen Wurf betrachten“, meinte sie und ergänzte, dass eine Lokalität am Hundertwasserbrunnen zu einer weiteren Belebung des Platzes beitragen würde.

Bürgermeister Franz Mold ruft zu Mitarbeit seitens der Opposition auf: „Als Gruppensprecher besteht eine gute Möglichkeit, Ideen einzubringen.“ Am 17. August (kurz nach Redaktionsschluss, Anm.) fand der zweite Stadtrundgang zur Infrastruktur statt. Die nächsten August-Termine: Kultur und Freizeit am 20. August, Umwelt und Energie am 26. August und Gesundheit und Soziales am 27. August.