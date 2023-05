Zwettl tritt in die Pedale

Erstmals geht die Stadtgemeinde Zwettl bei der Mitmach-Aktion „NÖ radelt“ an den Start. Dabei kann jeder kostenlos teilnehmen, noch bis September Radkilometer mittels App sammeln und tolle Preise gewinnen, wie brandneue e-Bikes, Falträder oder praktisches Radzubehör. „Wer seine Wege radelnd zurücklegt, fördert die eigene Gesundheit, ist schneller am Ziel und schont Geldbörse sowie Umwelt“, erklären Sportstadtrat Josef Zlabinger, Verkehrsstadtrat Johannes Prinz und Umweltgemeinderat Bernhard Thaler die Aktion.

Auch sportliche Mitarbeiter im Stadtamt starten aktiv in den Frühling und nutzen den Aktionsmonat Mai unter dem Motto „Österreich radelt zur Arbeit“: Wer zwischen 1. und 31. Mai mindestens zehn Tage zur Arbeit radelt, kann dabei an exklusiven Gewinnspielen teilnehmen. Wer von zuhause arbeitet, kann das Äquivalent der Arbeitsstrecke in der Freizeit fahren und mitmachen.

Die Registrierung ist auf www.noe.radelt.at möglich. Einfach die Wohnadresse angeben und die Stadtgemeinde Zwettl als Veranstalter auswählen. Mit der App „NÖ radelt“ können dann die geradelten Kilometer aufgezeichnet werden.

