Helmut Link: Ein Erfinder erzählt

„Wenn ich etwas brauche und es gibt nichts Passendes, erfinde ich etwas“, meint Helmut Link. Der mittlerweile 82-Jährige, der vor allem seine Sommer gerne in Mitterreith verbringt, kann von so einigen seiner Erfindungen berichten.

Dinge gebaut und gebastelt habe er immer schon, das Erfinden sei aber erst in späteren Jahren gekommen. Anfangs insbesondere im Zusammenhang mit dem Segeln, einer Leidenschaft von Link. „Da gab es vieles, das mir nicht gefallen hat“, meint er. Eine seiner Erfindungen war eine Klemme für Windsurfer. Diese haben eine solche am Gabelbaum, meist seien die Klemmen jedoch umständlich zu fixieren. Link ließ sich also eine Konstruktion einfallen, mit der die Klemme jederzeit verstellbar ist und arretiert, sobald man das Seil auslässt. „Das war das Erste, was ich mir patentieren ließ“, erinnert sich Link, der mit dieser Erfindung vor etwa 20 Jahren Olympiaausstatter war.

Fahrpläne mit schnellerer Wartung

Generell seien viele seiner Kreationen Auftragserfindungen. Link, der in der Schlosserei der Wiener Stadtwerke arbeitete, kam zudem auf so manche Erfindung, wenn in der Firma etwas benötigt wurde. So etwa leicht verstellbare Türen für Hochspannungs-Schaltzellen. Gab es zuvor designierte Türen für rechts und links und war oft genau die falsche Tür vorhanden, ließ sich Link etwas einfallen, um diese Türen leicht zwischen links und rechts wechseln zu können. Dafür wurde ihm auch der Design- und Eco-Staatspreis zugesprochen. Den erhielt der Erfinder auch für einen von ihm gebauten Katamaran, wohl eine seiner größten Erfindungen. „Damit habe ich auch Regatten gewonnen“, sagt er. Bei seiner Konstruktion ist alles recycelbar.

In Kontakt mit einer von Links Erfindungen kommt zudem jeder, der in Wien mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, denn die Aufmachung der Fahrplantafeln an den Stationen stammt aus der Feder des 82-Jährigen. Zuvor waren diese mit Schrauben angebracht, die leicht verrosteten und die Fahrpläne waren schnell nicht mehr lesbar. Die Anforderung für Link war also, eine Anbringung zu erfinden, die lang anhaltend und vandalensicher ist sowie aneinanderreihbar. Die von Link konstruierten Fahrplantafeln bestehen aus zwei Scheiben und sind mit Saugnäpfen einfach austauschbar. Der Aufwand für die Instandhaltung ist somit um vieles geringer. So berichtet Link von einer Vorführung der neuen Tafeln: „Bei der alten benötigte man 1,25 Minuten zum Austauschen, bei meiner nur 15 Sekunden.“ Wie viel Helmut Link bisher erfunden hat, kann er gar nicht mehr sagen. Patentiert hat er davon auch nicht alles. „Ich weiß, dass es unnötig ist, etwas zu patentieren“, bedauert er. Immerhin sind die Patentgebühren relativ teuer und das Patentverfahren selbst ist kompliziert.

Das Problem mit der Patentüberwachung

„Zum Glück hat mir eine Dame vom Patentamt bei der Formulierung geholfen“, sagt Link. Das Patent müsse man anschließend selbst verteidigen, so habe er bereits bei seinem ersten Patent, der Klemme für Surfer, gemerkt, dass diese von vielen nachgemacht wurde, ohne ihn dafür finanziell zu entschädigen. „Zum Glück konnte ich das Patent verkaufen“, meint der Erfinder.

Ins Waldviertel kam Helmut Link übrigens durch seinen Vater, den es durchs Fischen immer weiter den Kamp aufwärts zog und der 1961 das desolate Haus in Mitterreith 1 kaufte und nach und nach von Grund auf renovierte. Helmut selbst wurde vom Stausee zum Bau von Segelbooten inspiriert. „Sommers locken mich hauptsächlich der See, die kühlen Nächte und die bessere Luft als im heißen Wien.“

Da das Haus nur Einzelöfen hat, sei es jedoch begrenzt wintertauglich „Im Winter ist Wien komfortabler und näher zum Neusiedlersee.“ So dieser zufriert, bietet sich dort die Gelegenheit zum Eissegeln.

