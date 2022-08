Polizeiboot wurde nun in den Dienst geschickt

Werbung

Direkt von seinem Besuch in Kopenhagen traf Innenminister Gerhard Karner am Donnerstagfrüh bei der Bootsanlegestelle „Deckerspitz“ bei Mitterreith am Ottensteiner Stausee ein, um das neue Polizeiboot gemeinsam mit dem Landespolizeidirektor für NÖ, Franz Popp, zu taufen.

Das sechs Meter lange und 115 PS starke Motorboot für bis zu sieben Personen ist bereits am Stausee im Einsatz und trägt nun den klingenden Namen „Kamp“. Nun wurde es vom Innenminister feierlich in den Dienst geschickt.

Innenminister Gerhard Karner (Mitte) und Landespolizeidirektor Franz Popp schickten feierlich das Polizeiboot „Kamp“ in den Dienst. Mit dabei die Abgeordneten zum Nationalrat Martina Diesner-Wais und Lukas Brandweiner, Landtagsabgeordneter Franz Mold, Forstdirektor Markus Reichenvater (Gut Ottenstein) und viele Vertreter von Bundesheer und Polizei. Foto: Foto Joachim Brand

„Im Zuge der Modernisierungsoffensive der Polizei ist auf die speziellen Anforderungen der jeweiligen Dienststellen besonders Bedacht zu nehmen. Mit dem Polizeiboot ,Kamp‘ können die Kolleginnen und Kollegen bei ihrem Seedienst rasch reagieren und sind für jegliche Situation bestens ausgerüstet“, sagte Innenminister Gerhard Karner.

Aufgrund der Corona-Pandemie stieg vor allem der Fremdenverkehr auf dem Stausee stark an. „Die Polizistinnen und Polizisten sind damit auch mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Die Überprüfung der Einhaltung der Forst- und Naturschutzbestimmungen und die Einhaltung der schifffahrtsrechtlichen Bestimmungen stehen dabei im Vordergrund“, meinte Karner.

Alfred Lugauer, Kommandant der Polizeidienststelle Zwettl, fährt öfter für den Zwettler Seedienst am Ottensteiner Stausee. Nach der offiziellen Indienststellung des Motorboots „Kamp“ begleitete er Innenminister Gerhard Karner und Landtagsabgeordneten Bürgermeister Franz Mold am Stausee auf einer Inspektionsfahrt, bevor er zu seinen weiteren Terminen im Waldviertel aufbrach.

Kommandant Alfred Lugauer begleitete Gerhard Karner und Franz Mold am Stausee auf einer Inspektionsfahrt. Foto: Joachim Brand

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.