Zwettler Einsatzfahrzeuge im Kleinformat

Geschickte Modellbauer überraschen immer wieder das Zwettler Publikum. Bekannt sind neben den Modellbahn-Enthusiasten auch die Besitzer von Flugmodellen oder Techniktüftler für bewegte Kleindampfmaschinen. An der Bezirksstelle des Roten Kreuzes (RK) werden sogar Einsatzfahrzeuge als Ehrengeschenke im Kleinformat vergeben.

Fast 100 verschiedene Modelle zieren eine Vitrine im Dienstzimmer von Rot-Kreuz-Geschäftsführer Manfred Ehrgott. Alle davon in der handlichen Größe einer Streichholzschachtel (Match Box). Das Besondere: Einige sind Sonderausgaben mit original Zwettler Beschriftung. Genau gesagt sind es bisher 21 Modelle mit Zwettl-Bezug.

„Dank unseres freiwilligen Mitarbeiters Peter Russ haben wir einen guten Draht zu Modellbaufirmen. Seit 25 Jahren arbeiten wir schon zusammen. Peter Russ fertigt genauso wie ich immer wieder kleine Modelle selbst an. Es ist nicht so einfach, eine Modellbaufirma zu solchen Sonderausgaben zu bewegen“, erzählt Ehrgott. Er fügte hinzu, dass neben finanziellen Erwägungen auch eine entsprechende Produktionsfreigabe der Autokonzerne erfolgen muss. „Und da das nicht so einfach ist, haben wir leider nicht jedes Einsatzauto als Anschauungsmodell.“

Neben der Dokumentation machen die begrenzte Stückzahl solche Modelle im Maßstab 1:24 zu einem beliebten Sammlerobjekt. Modellbahnclubs versuchen oftmals, Bauten und Landschaftsteile originalgetreu nachzubauen. Ein Zwettler Rettungsauto in der „Modellbahn Miniwunderwelt“ ist da schon etwas Besonderes.

„Wir verschenken solche Modellfahrzeuge gerne an verdiente Mitarbeiter, an Sponsoren oder auch an Notärzte als kleines Dankeschön“, verweist Ehrgott gleichzeitig auf den Werbeeffekt.

Ehrgott: Beruf mit Jugend-Hobby verbunden

Mit dem Modellumbau eines VW Busses in UN-Ausführung (Vereinte Nationen) zu einem Rettungsauto, erschloss sich für Ehrgott die Verbindung von Beruf und Hobby. Als Jugendlicher beginnend, hatte er im Laufe der Zeit viele dutzende Modelle aus Bausätzen selbst gebaut und durch eigene Ideen mit Details ergänzt. 1991 erfolgte sein beruflicher Einstieg in die Rettungsorganisation.

Im Bereich Modellbau verschob sich gleichzeitig auch das Interesse von Sportwagen hin zu den Einsatzfahrzeugen des Roten Kreuzes. „Momentan fehlt mir während der arbeitsmäßig fordernden Corona-Zeit jegliche Möglichkeit, um meine angefangenen Modelle fertig zu bauen. Ich denke da mehr an meine Pension. Erst dann, so hoffe ich, werde ich meinem Hobby wieder vermehrt nachkommen“, sagt der Zwettler Bezirksstellengeschäftsführer.

