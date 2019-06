Der Modellflugclub Jungschlag (Gemeinde Ottenschlag) hatte die ehrenvolle Aufgabe, von Freitag bis Sonntag den ersten Teilbewerb der Europameisterschaft im Segelkunstflug (Euro Contest Tour AUT) auszutragen.

Insgesamt gibt es drei Bewerbe in Österreich, Deutschland und der Schweiz, von denen die zwei besten für die Europameisterschaft gewertet werden. Das Starterfeld rekrutiert sich ebenfalls fast ausschließlich aus diesen Staaten - bei nur gelegentlicher Teilnahme von Piloten aus Spanien oder Frankreich.

In der Advanced Class – dem Nachwuchs-Bewerb – werden acht Durchgänge geflogen, in der Unlimited Class neun mit schwierigeren Wertungskriterien. Dabei gibt es jeweils ein bekanntes Pflichtprogramm sowie unbekannte Pflichten, welche die Piloten kurz davor erhalten und folglich dafür nicht speziell trainieren können. Bewertet werden von fünf Punkterichtern aus den drei Ländern Präzision und Genauigkeit der geflogenen Figuren.

Reinhard Hofbauer Sieger Gernot Bruckmann (3. v. l.), mit seiner Maschine sowie Johann Führer, Daniel Nagl und Ulrich Treyz.

Angereist waren die ersten Piloten bereits am Montag, doch in der ersten Wochenhälfte waren die Wetterverhältnisse für das Training alles andere als günstig. Organisator des österreichischen Wettbewerbs ist Martin Knasmillner vom MFC Condor in Mannersdorf (Bezirk Bruck an der Leitha).

Prominentester Teilnehmer war der Kärntner Gernot Bruckmann, der amtierende Weltmeister im Indoor-Kunstflug. Er konnte schließlich auch die Unlimited Class für sich entscheiden. Einen beachtlichen Erfolg erziehlte mit dem 3. Platz in der Advanced Class Johann Führer, der Obmann des MFC Jungschlag und einzige Teilnehmer des Waldviertels.

Am Sonntagnachmittag konnte Platzsprecher Alexander Hawel schließlich die Sieger verkünden. Ottenschlags Bürgermeisterin Christa Jager gratulierte den Organisatoren zu dieser gelungenen Veranstaltung und wünschte den Piloten eine gute Heimreise, welche für viele noch sehr weit war.