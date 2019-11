Unter dem Motto „Schau hinter die Kirchentür“ lud Pfarrmoderator Thomas Kuziora am 23. November zu einer ganz besonderen Messe in die Zwettler Pfarrkirche.

„Wir wollen etwas Besonderes bieten und die Messe jugendlich gestalten“, sagte Kuziora im Vorfeld zur NÖN. Lichttechniker Fabian Lang tauchte die Kirche mit seiner Beleuchtung in bunte Farben.

Fünf junge Musiker sorgten für die Umrahmung: Jakob Kainz an der Gitarre, David Göls am Klavier, David Blabensteiner an der Cajon und Gesang, Maximilian Kastner am Bass und Romy Mayer am Gesang. Das Quintett spielte immer wieder moderne Lieder, darunter von Coldplay oder Andreas Bourani. Auch „Klassiker“ wie der Sanctus „Heilig, heilig, heilig“ von Franz Schubert oder das Vater unser interpretierten die Musiker neu und modern. Ein Höhepunkt war Minnie Ripertons „Loving You“, das Romy Mayer beeindruckend sang.

Ähnlich unterhaltsam gestaltete Kuziora die Messe. So verwies er auf Social Media und deren enormen Beliebtheit bei den jüngeren Menschen. Die Kirche habe aber keinen eigenen Facebook-Auftritt: „Hier herrscht tote Hose. Soll die Kirche aber nicht auch die Menschen ansprechen?“, fragt Kuziora. Er bedankte sich stellvertretend bei Romy Mayer bei den Musikern: „Danke Romy, das war wirklich mega!“