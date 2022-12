Easy Drivers Zwettl rüsten auf

In komplett neuem Erscheinungsbild präsentiert sich seit Kurzem der Übungsparkplatz der „Easy Drivers“ in Zwettl. Das rund 2.800 Quadratmeter große Areal in der Franz Eigl-Straße wurde mit Bodenmarkierungen und Fahrbahnteilern versehen und soll das Übungsangebot für Fahrschüler nun deutlich verbessern. „Einer optimalen Prüfungsvorbereitung steht somit nichts mehr im Wege“, sagt Fahrschulinhaber Wolfgang Wagner.

Zuvor mussten Fahrschüler ohne feste Markierungen auskommen. Übungen wurden mit Verkehrshüten abgesteckt. „Wenn da der Wind durchzog, standen diese schnell auch einmal ganz woanders“, erzählt Easy Drivers-Geschäftsführer Werner Fichtinger. Die wichtigsten Markierungen für die diversen Langsamfahrübungen sind nun fixer Bestandteil des Areals. Vor allem die Übungen für den Pkw-Führerschein der Klasse B wurden klarerweise bedacht.

Enormer Vorteil ist laut Fichtinger, dass die Fahrschüler jetzt viel besser eigenständig üben können. „Der Parkplatz ist 24/7 für unsere Kunden geöffnet“, betont er. Im kommenden Frühjahr soll das Areal zudem noch um zwei Container bereichert werden. Einer wird zur Lagerung von Mopeds dienen. Im anderen wird ein kleines Büro mitsamt WC eingerichtet.

