Der Mohn-Genuss-Herbst vom 14. bis 16. September ersetzte den traditionellen Mohnkirtag mit noch umfangreicherem Rahmenprogramm.

Neu war nicht nur die zeitliche Ausdehnung auf drei Tage, sondern auch, dass am Samstag und Sonntag überall in den Höfen und Stadln gleichzeitig verschiedene Musikgruppen spielten. Ein Highlight war am Freitag das Konzert mit Franz Posch und seinen Innbrügglern im neu renovierten Mohnwirtstadl. Die Besucher der ausverkauften Veranstaltung wurden vom Musikverein Sallingberg empfangen, danach fand hier die offizielle Eröffnung statt.

Mohndorf-Obfrau Edith Weiß erklärte bei der Begrüßung , dass das Mohndorf ein neues Veranstaltungsformat machen wollte: mit mehr Musik und mehr Genuss. Diese Veranstaltung wurde erstmals auch von der NÖ Volkskultur unterstützt, vertreten durch Dorothea Draxler und Andreas Teufl. Edith Weiß dankte der Mohnwirtfamilie für die Renovierung des Stadls, der Mohndorfgemeinschaft für die vielen Arbeitsstunden sowie der Volkskultur Niederösterreich und der Initiative „so schmeckt Niederösterreich“ für die Kooperation.

Bürgermeister Leopold Bock gratulierte dem Mohndorf zum Mut, eine neue Idee aufgegriffen zu haben. Dorli Draxler wies darauf hin, dass die Volksmusik in den Musikschulen und Neuen Mittelschulen fix verankert sei, und meinte zu Franz Posch: „Viele Musikschullehrer gehen durch deine Hände.“

Musik dominierte den Sonntag

Franz Posch und die Inn- brüggler spielten vor ihrem Konzert noch gemeinsam mit dem Musikverein Sallingberg zwei Musikstücke: „Mein Heimatland“ und den „Bozner Bergsteigermarsch“. Zwischendurch erzählte Posch witzige Anekdoten bzw. – wie er es nannte – „wahre Geschichten“. Das tolle Konzert dauerte schließlich mehrere Stunden.

Das Programm am Samstag wurde eröffnet mit einem Frühschoppen, bei dem „Die Böhmische aus Ottenschlag“ und das Volksmusikensemble der Neuen Mittelschule Ottenschlag spielten. Leider war vor allem um die Mittagszeit der Wettergott ein Spielverderber, doch am Sonntag wurden die Armschläger für ihre Mühen durch herrliches Wetter und Tausende Besucher belohnt. Die Erntedankmesse in der Pfarrkirche Sallingberg wurde musikalisch gestaltet vom Musikverein und vom Chor „Drüber und Drunter“.

Unter dem Motto „So klingt’s im Mohndorf“ sorgten an beiden Tagen zahlreiche Ensembles für beste Unterhaltung: „Mohndorfklang“, „Mohnblütenmusi“, „Allhartsberger Gmiatlichkeit“, „D‘ Mehrnblechan“, „Musibanda“, „Pielachtaler Schoppenfetzen“. Dazu gab es Auftritte der Volkstänzer aus Kottes und Gföhl sowie der Kindervolkstanzgruppe Gföhl.

Der Künstlergarten und Handwerk zum Zuschauen, das Kinderprogramm mit der Landjugend, Mohnblütensirup von der HLW Zwettl, Tischzauberei mit Magic Leo, Präsentationen „Ein Dorf und seine Blume“, Lesungen, geführte Wanderungen und ein Blick in die Mohnzelterei ließen den Mohn-Genuss-Herbst zu einem einzigartigen Gesamtkunstwerk werden.