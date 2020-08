Seit 6. Juli stellt das Team des ORF Niederösterreich Ausflugsziele in unserem Bundesland vor und zeigt, was man im Sommer in Niederösterreich erleben kann. Neben den Reporterinnen und Reportern besuchten jetzt Rudi Roubinek und Pia Seiser das Mohndorf Armschlag. Beim Dreh mit dabei waren natürlich auch die Wirtsleute Rosemarie und Johann Neuwiesinger sowie Mohndorf-Obfrau Edith Weiß. Gezeigt wird das vermutlich längste Mohnblumengemälde der Welt, das 60 Meter lang und viereinhalb Meter hoch ist, der Mohnlehrpfad sowie die Radwege in Sallingberg. Ausgestrahlt wird die Sendung im Rahmen von "NÖ heute" auf ORF 2 am 6. August ab 19 Uhr.

Der Besuch im Bärenwald Arbesbach soll am 13. August zu sehen sein.