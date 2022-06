Segen für das Feuerwehrhaus

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Im Zuge des Feuerwehrfestes in Moniholz (Gemeinde Sallingberg) fanden die Festmesse und der Festakt mit Segnung des neuen Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses statt.

Kommandant Alexander Wimmer berichtete, dass seit dem Spatenstich am 2. September 2018 5.500 freiwillige Arbeitsstunden geleistet worden waren. Daraufhin wurden fünf junge Feuerwehrmitglieder durch Kommandant-Stellvertreter Ewald Waglechner angelobt.

Bürgermeister Leopold Bock begann seine Ansprache mit den Worten: „Eine Feuerwehr- und Gemeinschaftshauseinweihung ist eines der größten Feste, das man in einem Dorf haben kann. Dieses Werk hat viele Väter.“ Er gab einen Überblick über die Entwicklung der Moniholzer Wehr, deren Kommandant 25 Jahre lang Alfred Schnait war. Diese Funktion übernahm dann Werner Schnait für zehn Jahre, bis 2015 Alexander Wimmer zum Kommandanten gewählt wurde.

Bürgermeister Bock erläuterte auch die Finanzierung der benötigten 600.000 Euro, die zu je einem Drittel von der Feuerwehr, von der Gemeinde und vom Land NÖ aufgebracht wurden. Schließlich übergab Landtagsabgeordneter Franz Mold an Leopold Bock die Tafel mit der Hausnummer 48.

Bezirkshauptmann Michael Widermann stellte fest: „Dieses Feuerwehrhaus wird auch als Gemeinschaftshaus bezeichnet. Dies ist ein Symbol für das Miteinander in der Ortschaft.“ Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer, der aus der Gemeinde Sallingberg stammt, meinte in seinen Grußworten: „Die Feuerwehr in Moniholz ist ein Garant für die Sicherheit an 365 Tagen im Jahr.“

Zum Schluss erfolgten noch Landesehrungen, so wurde das Ehrenzeichen für 50 Jahre im Dienst der Feuerwehr an Bürgermeister Leopold Bock und Manfred Guttmann, das Ehrenzeichen für 40 Jahre an Gerhard Steindl und das Verdienstzeichen 3. Klasse an Thomas Bock überreicht.

