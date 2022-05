Motorradlenker krachte bei Roiten in mit Schülern besetzten Postbus

Werbung

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am 10. Mai kurz nach 14 Uhr. Drei Arbeitskollegen aus dem Bezirk Mistelbach waren auf der L77 von Ritterkamp in Richtung Roiten unterwegs. Zu dieser Zeit lenkte ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd einen IVECO-Postbus in die entgegengesetzte Richtung.

Laut eigenen Angaben sei plötzlich dem 53-jährigen Motorradlenker schwarz vor den Augen geworden, er verlor die Kontrolle über sein Bike und kollidierte mit dem Bus. Dabei wurde der Biker unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Landesklinikum Zwettl eingeliefert. Der Buslenker und auch die mitfahrenden Schüler blieben unverletzt.

Das Motorrad wurde im Fronbereich schwer beschädigt, beim Bus sind die Windschutzscheibe und der rechte Frontbereich kaputt. Alkohol war bei diesem Crash nicht im Spiel. – alle Alkotests waren negativ.

