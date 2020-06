Der Unfall ereignete sich am 13. Juni kurz vor 18 Uhr im Kreuzungsbereich der L7064/L7166 in Gschwendt. Laut Polizei fuhr der Vitiser mit seinem Motorrad von Gschwendt in Richtung Kleinheinrichschlag. Nach einer Fahrbahnkuppe bei der Kreuzung kam er aus unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Wegweiser.

Der Biker und sein Motorrad kamen nach rund 35 Metern im angrenzenden Feld zum Liegen. Der Vitiser erlitt dabei Verletzungen. Ein hinter ihm fahrender Bekannter sah den Unfall und verständigte die Rettungskräfte. Mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 wurde der 23-Jährige ins Krankenhaus geflogen, das beschädigte Motorrad barg die Feuerwehr Marbach.