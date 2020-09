Der Mofalenker aus der Gemeinde Groß Gerungs war im Gemeindegebiet Zwettl auf der L71 in Richtung Jagenbach unterwegs. Sein 14-jähriger Freund, ebenfalls aus der Gemeinde Groß Gerungs, fuhr auf dem Beifahrersitz mit. Der 15-Jährige wollte bei einer Kreuzung links in Richtung Schickenhof abbiegen und reihte sich dafür in die Abbiegespur.

Der 59-Jährige aus dem Bezirk Freistadt war in der gleichen Richtung unterwegs und wollte den Mofalenker auf der Abbiegespur links überholen. Dabei stieß er mit der rechten Seite des Motorrades gegen die linke Fahrzeugseite des Mofas und beide kamen zu Sturz.

Der 59-Jährige wurde dabei schwer verletzt, der 15-Jährige und sein Beifahrer dürften nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen erlitten haben. Sie wurden mit der Rettung in das Landesklinikum Zwettl gebracht.