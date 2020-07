Das IT-Unternehmen MP2 IT-Solutions engagiert sich aktiv für mehr Frauen in der IT-Branche und war auch beim Branchentalk „Software-Developerinnen Now“ am 14. Juli in Wien vertreten.

Bei knapp 25 Prozent liegt derzeit der Frauenanteil in technischen Berufen. Auch an HTLs oder in Informatikstudien zeigt sich, dass der Männeranteil stark überwiegt. Die Gründe dafür sind vielfältig. „Das Interesse vieler junger Frauen an einer Karriere im ITK-Bereich ist da“, erklärt Gerlinde Macho, Geschäftsführerin des IT-Unternehmens MP2 IT-Solutions, das sie vor zwanzig Jahren mitgegründet hatte.

Bei MP2 IT-Solutions freut man sich über den steigenden Frauenanteil. Marlene Dorfinger verstärkt seit 2019 als Software-Programmiererin das Team.

Im Juli übernahm Verena Parzer die organisatorische Leitung des Software-Entwicklungsteams am MP2-Standort NÖ in Zwettl. Macho ist außerdem Mitinitiatorin der jüngst ins Leben gerufenen Special Interest Group „WOMENinICT“ des VÖSI (Verband österreichischer Software-Industrie). Die Initiative will Frauen in der ITK-Branche sichtbarer machen, Schülerinnen und Studentinnen für die Branche begeistern und die Job- und Entwicklungsmöglichkeiten in dem zukunftsweisenden Bereich aufzeigen.

Bei dem erst kürzlich stattgefundenen Event unter dem Motto „Software-Developerinnen Now“ wirkte etwa Dorfinger als Sprecherin mit und teilte ihre Erfahrungen als Frau in der Informatik. Nach zehn Jahren in der Technik fällt Dorfinger die Männerdominanz in der IT nicht mehr auf. In ihrem Job erhält sie laufend Bestätigung, ein Grund, warum sie mit Begeisterung von ihrer Tätigkeit erzählt, und hofft Mädchen zu ermutigen denselben Weg zu gehen.