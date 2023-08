Wertstoffsammelzentrum Bernschlag eröffnet

Am Montag wurde nach zehn Monaten Bauzeit das erste gemeindeübergreifende Wertstoffsammelzentrum des Bezirks in Bernschlag bei Allentsteig eröffnet. Vorgesehen ist die Anlage für die Marktgemeinden Echsenbach und Schwarzenau sowie die Stadtgemeinde Allentsteig. Die Bürger haben pro Haushalt je eine Wertstoffsammelzentrum-Karte erhalten, mit der ihnen der Zugang zu dem Gelände möglich ist.

Durch dieses neue Wertstoffsammelzentrum wird eine noch genauere Trennung des Abfalls und eine bessere Sammlung der verschiedenen Fraktionen ermöglicht, was äußerst wertvoll fürs Recycling ist. Außerdem werden die Bürger der drei Gemeinden drei Mal in der Woche die Gelegenheit haben, Problem- und Wertstoffe, Strauch- und Baumschnitt sowie Tierkörper und Glas zu beseitigen.

Das Zentrum erstreckt sich über eine Fläche von circa 11.000 Quadratmetern und verfügt über eine überdachte Lagerfläche sowie einen Problemstoffsammelraum und eine Wertstoffsortierhalle.

Laut Gemeindeverbandsobmann Andreas Maringer ist das Wertstoffsammelzentrum nur ein Start für zukünftige Vorhaben, denn in Altmelon soll schon ein ähnliches Projekt in Planung sein. Das Altstoffsammelzentrum in Schwarzenau wird aufgrund der neuen Anlage nicht mehr zur Müllentsorgung zur Verfügung stehen.