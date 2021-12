Polizei schnappt zwei 17-jährige "Sprengmeister" im Waldviertel

Einen Ermittlungserfolg fuhr die Polizei im Bezirk Zwettl ein: Nachdem am 21. Dezember unbekannte Täter eine Restmülltonne auf einem Sportplatzgelände in Schwarzenau sprengten, sind die „Sprengmeister“ jetzt ausgeforscht. Es handelt sich um zwei 17-jährige Burschen aus der Gemeinde Windigsteig, Bezirk Waidhofen.

Die Beschuldigten konnten im Zuge der Erhebungen zur Sachbeschädigung ausgeforscht werden und zeigten sich dazu auch geständig. Weiters gestanden die beiden ähnliche Sachbeschädigungen mit gleicher Tatbegehung in Schrems, im Bereich zwischen Ganz und Bernschlag sowie in Dobersberg sowie eine weitere Sachbeschädigung in Meires. Das Duo hantierte dabei mit Pyrotechnikartikel unterschiedlicher Klassen, die sie zuvor in der Tschechischen Republik gekauft hatten.

Die verbliebenen Pyrotechnikartikel wurden sichergestellt. Nach Abschluss aller Erhebungen erfolgt die Anzeige der beiden 17-Jährigen an die Kremser Staatsanwaltschaft.