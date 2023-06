Zwettls „Engerl“ kochten und luden zum musikalischen Dinner

Am Donnerstag prämierte das Dinner Musical „Cooking Angels“, unter der künstlerischen und musikalischen Leitung des Komponisten und Autor Günther Fiala. Schulleiter Schenk formulierte in seiner Begrüßung: „Sie kennen unseren Standort als bunte Mischung von verschiedenen Ausbildungsrichtungen, in diesem Stück versuchen wir diese zu vereinen.“ Die Schülerinnen der HLW und BASOP Zwettl schafften genau das und unterhielten das Publikum mit beeindruckenden musikalischen und schauspielerischen Darbietungen sowie kulinarischen Genüssen wie unter anderem eine Waldviertler Erdäpfelsuppe und Hühnerroulade auf Paradeisragout zubereitet von den Schülern selbst. Unter den Besuchern befanden sich auch einige Ehrengäste, unter anderem die Referentin für Pastorales und franziskanische Prägung, Schwester Ronaij, die extra aus Graz angereist war, der Manager des Viertelfestivals Willi Lehner und Bezirkshauptmann Markus Peham. Im Stück wurden die Themen Freundschaft und Selbstvertrauen behandelt während auch das Kochen aufgegriffen wurde.

Das Musical handelte von einer Hobbyköchin, die die Chance hat, auf ihr großes Idol zu treffen und sogar ihre Assistentin zu werden. All das wird in einem Kochwettbewerb entschieden, der nicht ganz mit rechten Dingen abläuft. Um das Programm abzurunden, wurden die Speisen, die im Musical gekocht werden sollten, zwischen den Akten dem Publikum an festlich gedeckten Tischen serviert.