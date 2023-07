Musikschulverband Martinsberg feiert 30 Jahre

Ein Fest für und mit Martha Lodi-Hobel zeigte im Martinssaal die Geschichte und Leistungen der Institution auf. Die begeisterte und empathische Musikerin leitet seit der Gründung den Musikschulverband. Waren es am Anfang die Gemeinden Martinsberg und Gutenbrunn so kamen im Laufe der Zeit Bad Traunstein, Schönbach und Grafenschlag dazu. Die Bürgermeister Fritz Fürst, Heidi Ebner, Roland Zimmer, Ewald Fröschl und Franz Heiderer repräsentierten beim Fest ihre Kommunen.

Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg

„Kooperationen sind immer eine Win-win-Situation und daher ist mir die Zusammenarbeit sehr wichtig“, meinte die Direktorin. Mit den Pflichtschulen werden gemeinsame Projekte, etwa Musicalaufführungen umgesetzt. Außerdem werden Schulklassen am Nachmittag für den Musikunterricht genutzt. Musikkapellen, Chöre, Vereine und Jugendorchester sind wichtige Partner für den Verband. Mit anderen Musikschulen werden Workshops und Prüfungen durchgeführt sowie gemeinsame Orchester für Aufführungen und Konzerte, wie bei der Fidel Connection zusammengestellt. Das Musiktheater ist ein besonderer Schwerpunkt der Schule. Hier werden Stücke selbst geschrieben, intensiv geprobt und vor großem Publikum dargeboten.

Hochwertiges Musikprogramm

Das musikalische Programm des Festaktes zeigte die große Bandbreite und die hohe Qualität des Musikschulverbands auf. Der Unterricht an über 20 Instrumenten wird ebenso angeboten wie die musikalische Früherziehung, Gesang und das Spielen und Singen in verschiedenen Ensembles. Das begeisterte Publikum konnte sich an folgenden Aufführungen erfreuen: Schlagwerkensemble, musikalische Früherziehung, Gitarrenensemble, Querflötentrio aus Grafenschlag, Streicherensemble, Sologesang mit Keyboard, Klaviersolo, Blechensemble aus Bad Traunstein, ein Tenorhornsolo vom „Goldenen“ Matthias Schmiedlechner aus Schönbach, die Gruppe Klartett und das Volksmusikensemble.

Geburtstagsüberraschung

Friedrich Fürst bezeichnete es als „eine Freude und Ehre Vorstand dieses Verbandes sein zu dürfen“. „Zusammenarbeit ergibt einen Mehrwert für Lehrer, Schüler und Eltern“, meinte Veronika Larsen vom Musikschulmanagement Niederösterreich. „Dort wo die Musik spielt dort lass dich nieder“ skizzierte die Abgeordnete zum Nationalrat Martina Diesner-Wais. Martha Lodi-Hobel ist stolz auf ihr Team von hochausgebildeten und motivierten Lehrern. Sechs von den Zwölf Pädagogen sind aus der Region. Christoph Lidl und Matthias Hobel haben als Schüler schon den Unterricht in der Institution genossen und sind nun als Lehrer tätig. Bürgermeister und Verbandsobmann Fritz Fürst überraschte Direktorin Martha Lodi-Hobel mit einem Blumengruß zum Geburtstag und das Publikum intonierte rasch einen musikalischen Geburtstagsgruß.