Gags und Sing along in Martinsberg

Der Musiker und Kabarettist Thomas Strobl präsentierte am 5. November im Martinssaal für KIM (Kultur in Martinsberg) sein aktuelles Programm „Jukebox – Gags, Songs & Sing along“. Und das war es auch, was das Publikum zu hören bekam. Im ersten Teil überwogen noch die Gags, unterbrochen von einigen Hits wie „Hupf‘ in Gatsch“ von Georg Danzer oder einem Evergreen von Pirron und Knapp, wobei die Zuhörer stets zum Mitsingen animiert wurden – der Text lief dabei auf einem Videoscreen mit.

Der zweite Teil war durchgehend geprägt von großteils schon älteren Schlagern, die Thomas Strobl gekonnt auf seiner Akustik-Gitarre begleitete. U. a. spielte und sang er: „Schwarze Madonna“, „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Santo Domingo“, „Eviva Espana“, „Griechischer Wein“, „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“, „Rote Lippen soll man küssen“, und „Biene Maja“. Zu „Heidi“ und „Wickie“ nahm Thomas Strobl statt der Gitarre eine Ukulele. Für das „magische Finale“ – wie er es nannte – interpretierte Strobl Arik Brauers Hit „Köpferl im Sand“ und Rod Stewarts „Sailing“.

Insgesamt war die Vorstellung eine eher seichte Unterhaltung, die aber offenbar den Geschmack des Publikums traf, was am begeisterten Mitsingen durch die Zuhörer erkennbar war.

