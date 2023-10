Theatergruppe Zwettl präsentiert Liederabend zum Erinnern

Im Herbst steht bei der Theatergruppe Zwettl in diesem Jahr etwas ganz Besonderes am Programm, und zwar ein Liederabend. Es handelt sich jedoch nicht um gewöhnliche Lieder. „Alle Lieder sind im Laufe der Jahre von einem unserer Mitglieder für unsere Stücke komponiert worden“, verrät Gerald Gundacker, der Obmann der Theatergruppe Zwettl, über das Herbstprogramm.

Er erklärt: „Bis zum Jahr 2000 hat der mittlerweile über 80-jährige Gerhard Wolf, der schon lange Mitglied ist, Lieder für verschiedenste aufgeführte Stücke von der Theatergruppe Zwettl komponiert.“ Die Idee an diesem besonderen Liederabend die Eigenkompositionen von Gerhard Wolf neu aufzubereiten hatte Evelyn Loidl.

Zwischen den Liedern wird von Hermine Fuchs ein Einblick in den Hintergrund der Lieder geboten und mit Anekdoten erinnert. „Die Proben sind schon in vollem Gange und alle sind mit Feuer und Eifer bei der Sache“, erzählt Gerald Gundacker. Insgesamt wird das Programm dreimal im Herbst zu sehen sein und am 14., am 20. und am 21. Oktober.