Nach dem musikalischen Einzug des Musikvereins durfte Obmann Franz Rauch etwa Bürgermeister Josef Schaden, Vizebürgermeister Günther Prinz, die geschäftsführenden Gemeinderäte Martina Honeder, Gerhard Grünbeck und Christian Wally, Gemeindearzt Christian Reiner, Tierarzt Stamatios Dourakas, Ökonomierat Emmerich Thaler, sowie Musikerkollegen aus Kirchberg am Walde und Waidhofen begrüßen.

„TB-The Band“ sorgte für die Musik. Beim Schätzspiel galt es zu erraten, wie groß alle Musiker des Musikvereins zusammen sind. Der Lösung von 10.298 Zentimetern kam Julia Past am nächsten. Auf dem zweiten Platz lagen ex aequo Monika Grünbeck und Hermann Trappl. Letztgenannter konnte den zweiten Preis bei einer Stechfrage um die Größe des größten Musikers für sich in Anspruch nehmen.

Ein Höhepunkt war die Mitternachtseinlage, bei der ein mexikanischer Tequila-Produzent die Produktion nach Schweiggers verlegte und dabei auf allerhand Probleme stieß. In einer aufwändigen Parodie erläuterten fünf Mexikaner, dargestellt von Daniel Poppinger, Lukas Rauch, Bernhard Fröschl, Johannes Fröschl und Stefan Hofbauer die Tequila-Destillation und ihre Tücken, wenn an Stelle von hochwertigen Agaven vom Drahtwurm befallene Kartoffel zur Herstellung verwendet werden.