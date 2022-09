Rapottenstein: Ein Raum voller Klänge

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Ein Museum für Musik? Gibt es doch schon zuhauf, oder? Aber keines wie dieses. In Rappottenstein ist seit Anfang Juni der „Temple of Sound“ in Betrieb. Von seinem Mitinitiator und künstlerischen Leiter Günther Rabl wird er als „erstes und einziges Museum für elektroakustische Musik“ bezeichnet.

Von außen betrachtet, wirkt der „Temple“ wie eine gewöhnliche Fabrikshalle, wer jedoch einen Schritt hineinwagt, findet sich in einer anderen Welt wieder. 20 Lautsprecher, verteilt im ganzen Raum, spielen hier rund um die Uhr Musik. Die Klanginstallation ist 24 Stunden am Tag geöffnet und kann jederzeit kostenlos betreten werden.

Ein rhythmisches Pochen, zuerst leise, dann immer lauter werdend. Klingt zunächst vertraut. Mit einem Schlag verschwinden jedoch plötzlich alle Elemente, die irgendwie einen Takt vorgeben. Es folgt ein schwebender Klang im Zentrum und von allen Seiten prasseln die Effekte herein, mal wie ein Klimpern, mal wie stampfende Maschinen. Energie baut sich auf bis zum Donner, dann ist es plötzlich wieder still.

Das war nur ein Versuch, die elektroakustische Musik zu beschreiben, was in sich schon ein schier unmögliches Unterfangen ist. So ist das experimentelle Musik-Genre nicht wirklich im Radio zu hören und weitab des Mainstreams. Garantiert keine Musik für Jedermann. Wenn man sich darauf einlässt, kann die Musik jedoch in eine bisher unbekannte Welt entführen.

„Ich will mit dem Temple of Sound jedoch kein Spezialpublikum ansprechen. Jeder soll diese außergewöhnliche Musik erleben können“, betont Initiator Günther Rabl. Der Wahl-Rappottensteiner ist ein Veteran der österreichischen Elektroakustik-Szene und schreibt seit den 1970er-Jahren Musik in dieser Stilrichtung.

Rabl: „In Rappottenstein Neuland betreten.“

Aktuell leitet er die „Electric Orpheus Academy“, mit der er des Öfteren elektroakustische Konzerte veranstaltet. Mit dem „Temple of Sound“ betritt auch er nun Neuland. „Bisher habe ich nur konzertant gearbeitet. Das hier ist jetzt meine erste Klanginstallation“, erklärt er. Gleichzeitig sei diese aber auch ein Museum, jedoch etwas anders als andere Vertreter. „Wer von einem Musik-Museum hört, denkt vielleicht zuerst, dass irgendein Klavier von Beethoven ausgestellt ist. Im Temple of Sound geht es aber eigentlich nur um die Musik und die visuellen Eindrücke des Raumes“, schildert Rabl.

Ort des Geschehens ist eine Fabrikshalle auf dem Gelände des Betonwerks Jungwirth zu Füßen der Burg Rappotten stein. Die Halle wurde saniert und neugestaltet, unter anderem mit bunten Fenstern. Auch der Lichteinfall sei für das passende Ambiente wichtig. Herzstück sind aber die großen Lautsprecher, die über den ganzen Raum verteilt sind. „Wir haben auch jedes Stück speziell für den Raum orchestriert“, sagt Rabl. Wer Musik nur in Stereo kennt, wird überrascht sein, wenn sie über zehn Kanäle von allen Seiten erklingt.

Mitten in der Nacht: Viele genießen das Musikmuseum

Das Programm besteht aus einer Auswahl der Pionierwerke der elektroakustischen Musik aus aller Welt der vergangenen 70 Jahre. Das älteste Stück stammt aus dem Jahr 1956 und war Teil des Soundtracks zum Science-Fiction-Film „Forbidden Planet“.

Das Programm dauert exakt 24 Stunden und ist an den Tagesablauf gekoppelt. Wer also die „Etude in Grau“ von Günther Rabl hören will, muss sich um 2.24 Uhr morgens im „Temple“ einfinden. Tatsächlich seien es bisher auch gar nicht wenige Besucher gewesen, die auch mitten in der Nacht zur Klanginstallation gekommen sind. So können auch die Besuche und deren Zeitpunkt gemessen werden.

„Es gibt durchaus auch Leute, die um 4 Uhr früh kommen“, bestätigt Rabl. Seit der Eröffnung Anfang Juni hätten bereits über 1.000 Menschen den „Temple of Sound“ besucht, womit sich der künstlerische Leiter höchst zufrieden zeigt. Da der Raum jederzeit frei zugänglich ist, gab es allerdings auch schon Schäden. So hätten Vandalen einen der Lautsprecher eingedellt.

Noch bis Ende September ist der „Temple of Sound“ geöffnet. Danach geht es in eine Winterpause. Die Halle kann nicht geheizt werden, was schlecht für die empfindliche Technik sei. Geplant ist die Wiedereröffnung im Mai 2023 mit einem neuen Programm. Ein paar Kleinigkeiten will Rabl zudem noch ergänzen, um auch wirklich ein Museum aus der Klanginstallation zu machen.

Zukunftsmusik: Shop und Infopoint

So würde noch ein Infopoint mit Informationen zum „Temple“ fehlen. Dieser könnte mit der Einrichtung eines Cafés mit CD-Shop geschehen. Das sei aber noch Zukunftsmusik und würde noch mindestens zwei Jahre dauern. Man darf gespannt sein.

