Kinder machen merkwürdige Prophezeiung beim Ferienspiel

Die Musikkapelle Langschlag lud die Kinder zum Ferienspiel ins Musikerheim in Langschlag ein. Die Kids kamen in Scharen und machten begeistert bei den Rhythmischen Übungen, beim Instrumente Basteln und beim Marschieren mit. Ein Highlight war unter anderem das Herstellen eines Zaubertrankes, der dann auch verkostet wurde. Stabsführer Andi musste auch davon trinken und die Kids prophezeiten ihm, dass er in eine Schnecke verwandelt wird. Zum Glück traf ihre Prophezeiung nicht ein, denn mit einer Schnecke als Stabsführer ist keine Marschwertung zu gewinnen.