Nachwuchstalente brillieren in Gold bei Prüfungen in Martinsberg

Zwei Nachwuchstalente der Musikkapelle Schönbach legten am 24. Juni in der Musikschule Martinsberg die Prüfung für das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold ab. Anna Vogl (16) am Alt-Saxophon hatte mit ihrem Musiklehrer Christoph Liedl ein umfangreiches Programm zusammengestellt, darunter Sätze aus einem klassischen Saxophon-Konzert und einer Jazz-Suite. Matthias Schmiedlechner (14) stellte sich mit dem Tenorhorn der Jury. Er spielte neben dem 1. Satz aus einem Konzert von Rimski-Korsakow auch eine Bearbeitung eines Kontrabass-Stückes sowie einen Blues, einstudiert mit Lehrer Mathias Hobel. Beide Kandidaten mussten außerdem eine Etüde präsentieren und im Duett mit ihren Lehrern das kammermusikalische Talent unter Beweis stellen. Auch bei der folgenden Blattlese-Aufgabe konnten Anna und Matthias überzeugen. Die Kommission für die Saxophon-Prüfung bestand aus Klemens Forstner (Musikschule Oberes Waldviertel) und Mariella Käfer (Martinsberg), als Blech-Experten waren Alexander Reisinger (Groß Gerungs) sowie Bernhard Thain (Obmann des NÖ Blasmusikverbandes) im Einsatz. Sie gaben den Prüflingen wertvolle Tipps für ihren weiteren musikalischen Werdegang. Den Vorsitz führte Musikschuldirektorin Martha Lodi-Hobel, die sich über den nun vollständig ausgefüllten Jungmusikerausweis freute: beide Kandidaten absolvierten sämtliche Theoriekurse und praktischen Prüfungen (Junior, Bronze, Silber und jetzt Gold) in der Musikschule Martinsberg. Als Korrepetitor fungierte Kapellmeister Michael Hammerl, der stolz auf die beiden ist und sich mit der gesamten Musikkapelle über den Erfolg freut.