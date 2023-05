Echsenbach: Großes Lob für Schüler und ihre musikalischen Leistungen

Die Musikschule Echsenbach, des Musikschulverbandes Vitis, lud zum Konzert in das Musikerheim des MV Echsenbach ein. Aufgrund der zahlreichen Teilnehmer konnte das Konzert in zwei Programmteilen stattfinden.

Zur Eröffnung des Konzertes brachte die Gruppe „Elementares Musizieren“, geleitet von Martina Wurz, ihre Darbietungen zum Besten. Musikschulverbandsdirektor Manfred Kreutzer freute sich bei seiner Begrüßung einen bis auf den letzten Platz gefüllten Saal vorzufinden. Er hieß den Vizebürgermeister von Echsenbach, Christian Kletzl und den Kapellmeister Stellvertreter, Markus Litschauer vom MV Echsenbach, sowie die Schülerinnen und Schüler mit deren Lehrer und anwesenden Eltern und Gästen herzlich willkommen. Sein Dank galt den Eltern, die ihre Kinder die Teilnahme an der Musikschule ermöglichen und damit die Basis für einen späteren Wechsel zu einem Musikvereinen schaffen. Das breitgefächerte Musikprogramm des Konzerts umfasste zahlreiche Instrumente, wie Blockflöte Steirische Harmonika, Klavier, Kornett und Flügelhorn sowie Posaune. Alle Musiker gaben ihr Bestes und hatten sichtlich Spaß, ihr erlerntes dem Publikum zu präsentieren.

Vor der Pause bedankte sich Vizebürgermeister Christian Kletzl bei den großen und kleinen Musikern für ihre herausragenden musikalischen Leistungen und freute sich über das große Interesse des Musikschulkonzertes. Die Schüler ermunterte er weiterhin immer fleißig zu üben, denn dann kann er vielleicht den einen oder anderen Teilenehmer in naher Zukunft bei einen der zahlreichen Musikkapellen wiederfinden. Den Eltern sprach er ein großes Lob aus, da sie für die musikalische Bildung ihrer Schützlinge oft große Strapazen auf sich nehmen.

Im Anschluss überzeugten sich die Anwesenden vom können auf den Instrumenten Schlagzeug, Klavier, Querflöte, Steirische Harmonika und Saxophon. Der Bogen der teilnehmenden Schüler spannte sich vom Anfängern über den Vorgeschrittenen bis hin zum „Beinahe Profi“.

Musikschuldirektor Mag. Manfred Kreutzer bedankte sich zum Schluss des Konzertnachmittages bei den Schülern und Lehrern für ihr Engagement und den Fleiß, den sie für ihre Darbietungen aufbringen müssen. Er betonte, dass die Musikschulen eine Grundbasis der Schüler in Musik vermittle und eine große Hilfe für einen weiteren Weg beim Einstieg in Musikkapellen und Musikgruppen sei.

Im Anschluss luden die Musikschullehrer musikinteressierten Kinder, Jugendliche und Erwachsenen zum Instrumenten ausprobieren ein. Eine große Auswahl an Musikinstrumenten stand den begeisterten Besuchern zur Verfügung. Unter der fachkundigen Leitung der betreuenden Musikpädagogen, konnten die ersten Versuche an den gewünschten Instrumenten vorgenommen werden und so mancher „Künstler“ war so begeistert, dass das Anmeldeformular für das nächstes Jahr sofort ausgefüllt wurde.

Tage der Musikschulen – Weitere Termine für Konzerte:

Dienstag, 13. Juni 2023: Konzert Allentsteig im Mehrzwecksaal der Schule

Mittwoch, 21. Juni 2023: Konzert Schwarzenau im Musikerheim Großhaselbach

Termin für Informationen und Ausprobieren von Musikinstrumenten:

Samstag, 03. Juni 2023: Musikschule Allentsteig von 09:30 Uhr bis 11 Uhr in der Musikschule

Samstag, 03. Juni 2023: Musikschule Vitis von 14:30Uhr bis 16 Uhr im Haus der Musik und Kultur

Die Schüler Tim Kletzl, Matteo Strasser, Rafael Schiefer, Anna Bauer, Elsa Graf, Lara Baireder, Carmen Rochla, Leona Schiefer, Marlies Marksteiner, Johanna Zimmermann, Marlene Bichl, Amelie Weiß, Tizian Noe-Nordberg, David Zlabinger, Jonas Böhm, Lukas Bauer mit ihren Lehrern Direktor Manfred Kreutzer, Paul Öller, Ulrike Regen, Martina Wurz, Peter Ranft und Johanna Bauer. Foto: Friedrich Schiller

