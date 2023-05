„Die besonderen Vier“ begeisterten in Bad Traunstein

Zum Auftakt des Viertelfestivals Waldviertel 2023 veranstaltete der Musikschulverband Martinsberg im Vivea Gesundheitshotel ein Musiktheater. Rund 60 Musikschüler aus der Gemeinde Bad Traunstein, betreut von neun Musikschullehrern, waren an der Aufführung mit dem Titel „Die besonderen Vier“ beteiligt. Ensembles, Orchester, Kinderchor, Solisten und Schauspieler waren entsprechend der Handlung perfekt eingesetzt.

Die Handlung: Vier Schüler, die aufgrund ihrer Besonderheit oder Herkunft nicht gut in die Klassengemeinschaft eingegliedert sind, bekommen durch die Musik ihre Wertschätzung. Ein gemeinsames Schulfest bringt die Stärken und Besonderheiten der „Außenseiter“ ans Tageslicht, und sie werden so in die Gemeinschaft aufgenommen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Birgit Juster und Musikschulleiterin Martha Lodi-Hobel.

Die musikalischen Beiträge präsentierten das Blechbläserensemble (Leitung: Mathias Hobel), das Flötensextett (Birgit Juster), das Klarinettenquintett und das Jugendblasorchester (Mariella Käfer), die Volksmusikanten (Christoph Liedl), die Tänzer (Renate Rößl), der Kinderchor (Romy Mayer und am Klavier Petra Pollak) sowie die Solisten am Saxofon beziehungsweise Keyboard. Um die Tontechnik kümmerte sich Klaus Weber. Beim Schulfest am Schluss sangen alle Mitwirkenden im großen Chor „Freunde wie wir“ nach der Melodie des Hits „YMCA“.

Nach der hervorragenden Darbietung dankte Bad Traunsteins Bürgermeister Roland Zimmer allen Beteiligten. Willi Lehner, der Viertelsmanager für die Kulturvernetzung NÖ, stellte fest: „Die Martha (Lodi-Hobel) ist immer dabei, weil sie auch tolle Kinder hat“, und dankte ihr für die Einreichung. Musikschulverbandsobmann Bürgermeister Friedrich Fürst meinte: „Die Kinder kann man motivieren, und die Martha lebt für das.“ Treffende Schlussworte fand Martha Lodi-Hobel: „Seien wir mutig und setzen wir uns für Benachteiligte in der Gesellschaft ein.“

