Der Musikverein Schweiggers hat mit Daniel Poppinger einen neuen Obmann. Er übernimmt die Funktion nach neun Jahren von Franz Rauch. „Ich war der Meinung, dass ein frischer Wind dem Verein gut tut“, meint dieser. So hat sich auch generell das Vorstandsteam verjüngt.

Poppinger ist im Vorstand auch kein ganz Neuer. In der jüngsten Periode — also die vergangenen drei Jahre — war er als Kassier im Musikverein tätig, und auch davor war Daniel Poppinger bereits im Vorstandsteam engagiert. Zudem erwähnt er: „Ich bin mittlerweile bereits 15 Jahre lang beim Musikverein.“

Angefangen hat der neue Obmann an der Trompete. Sein Vater war bereits Teil des Vereins, und so kam auch er dazu.

Nun spielt Daniel Tenorhorn. Freude daran bereite ihm vor allem das gemeinsame Musizieren. „Wie es im Vereinsleben so ist, habe ich durch den Musikverein auch schon viele Freundschaften geschlossen“, erwähnt Poppinger.

Dass er die Funktion des Obmanns übernimmt, habe sich bereits abgezeichnet. Wie Poppinger erzählt, habe ihn Franz Rauch bereits ein halbes Jahr zuvor gefragt, ob er diese Aufgabe übernehmen würde. „Ich war innerlich schon ein bisschen darauf vorbereitet“, meint der neue Obmann, denn auch zuvor habe er bereits viele Organisationstätigkeiten im Verein übernommen. Daniel Poppinger hebt hervor: „Ich werde auch gut unterstützt.“ Außerdem bleibt auch Rauch dem Vorstand noch erhalten und sei weiterhin sehr aktiv.

Konzertraum steht am 26. September offen

Derzeit zählt der Schweiggerser Musikverein 65 aktive Mitglieder. „Das Ziel ist, gemeinsam Spaß zu haben“, betont Poppinger, außerdem müsse man nicht immer bei den Besten sein. Die Musiker sind dennoch immer wieder engagiert und motiviert bei Musikerbewerben, wie bei der Marschmusikwertung, vertreten.

Was Konzerte betrifft, gibt es davon natürlich seit Corona weniger. Geprobt und geplant wird jedoch trotzdem – so etwa für das alljährliche Adventkonzert oder die kommende Marschmusikwertung in Zwettl.

„Wir sind motiviert und schauen einfach, was kommt“, meint Poppinger.

Zudem lädt der Musikverein am 26. September, im Rahmen des „Tages der offenen Tür“ im Rathaus, dazu ein, den Konzertraum zu besichtigen.