Brand-Alarm im Zwettler Stadtsaal: Einsatz vor Konzert

„Diese kommt gleich und schaut, was zu tun ist“, so Dirigent Manfred Müssauer. Wenige Minuten später war sie auch schon da. „Wir beeilen uns eh, Chefin“, informierte ein netter Feuerwehrmann in Richtung von Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller im Publikum.

Das aus der Leuchtröhre ausgetretene Gas musste aus dem Raum geblasen werden. Dann begann das Konzert. Leider musste ein Musikstück gestrichen werden, und auch die Pause fiel durch die Verzögerung aus – das Ensemble reiste nachts noch nach Berlin.

