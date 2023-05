In Schweiggers wurde mit einem großen Konzert gefeiert

Der Musikverein unter der Leitung von Sonja Böhm und Lukas Rauch, freute sich, am Samstagabend vor dem Muttertag für die Mütter des Ortes und natürlich auch für alle anderen Besucher des Konzertes, musizieren zu dürfen. Nach einer beschwingten Einleitung folgte ein schweres Musikstück von Otto M. Schwarz mit dem Titel Kyrill (Strom of the Century), was vom Musikverein wunderbar inszeniert wurde. Dabei wurden auf einer Leinwand neben der Bühne bewegende Fotos des Jahrhundertsturmes Kyrill mit kurzen Texteinblendungen gezeigt, dass dem einen oder anderen Konzertbesucher die Gänsehaut über den Rücken lief.

Danach folgte eine beruhigende Pop-Ballade ehe man sich dem Musical Mozart widmete und das ausgezeichnete Stück „The Typewriter“ mit dem Klappern der Schreibmaschine erklang, worauf die Pause folgte.

Nach der Pause kam der große Aufritt des Jugendblasorchesters der Regionalmusikschule Waldviertel-Mitte. Mit „Firefighters“ und „Turning Points“ brachte man jene zwei Stücke, die auch beim Jugendblasorchester-Wettbewerb 2023 in Rabenstein an der Pielach vorgetragen wurden.

Nach dem Auftritt des Jugendensembles folgten einige Ehrungen von verdienten Mitgliedern des Musikvereins. Obmann Daniel Poppinger und Bezirkskapellmeister Josef Weber übergaben danach Ehrenzeichen an verdiente Musiker. Adele Peherstorfer erhielt das Marketenderinnenabzeichen in Gold. Johannes Fröschl, Stefan Hofbauer, Lukas Rauch und Elisabeth Reuberger wurden mit der Ehrenmedaille in Bronze ausgezeichnet. Obmann-Stellvertreter Florian Trappl erhielt die Ehrenmedaille in Silber.

Mit „Downtown“ folgte einer der musikalischen Höhepunkte des Abends. Silvia Fröschl schuf mit einem Chorarrangement für diesen Popsong die Grundlage für einen Auftritt der besonderen Art. Ein Großteil der Musiker legte das Instrument zur Seite und trat als Sänger und Sängerin auf. Dem Publikum bot sich ein beeindruckender, musikalischer Genussmoment.

Nach dem zweiten Teil des Konzertes endete dies mit der Schall und Rauch Polka von Johannes Teuschl und das zahlreiche Publikum spendete frenetischen Applaus, sodass man den Forderungen des Publikums nach Zugaben nachkam und mit den Titeln „Bis bald auf Wiedersehen“ und dem „Böhmischen Traum“ sich zum Buffet verabschiedete.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.