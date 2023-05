Die Falknerinnenfamilie auf Schloss Waldreichs

So wie die meisten Töchter, geht auch Doris Hiebeler gern mit ihrer Mutter Monika zum Shopping. „Dabei geht es aber nicht ums Geldausgeben, sondern eher ums gemeinsame Bummeln“, lacht Doris Hiebeler (27). Noch viel lieber gehen die beiden zur Jagd - mit dem Greifvogel. Denn sie sind Falknerinnen – Vater Josef Hiebeler ist da natürlich auch dabei. Seit Monika Hiebeler (60) ihren Ehemann Josef kennengelernt hat, teilen sie diese Leidenschaft. Heute ist sie die Präsidentin des Falknerbunds, Erste Falkenmeisterin und Referentin für Greifvogelschutz und leitet das Greifvogelzentrum auf Schloss Waldreichs. Hier beeindruckt sie mit interessanten Greifvogelvorführungen mit Steinadlern, Geiern bis zum quirligen Indianervogel. Die Freude darüber, dass ihre Tochter Doris dieselbe Leidenschaft zu den Greifvögeln entwickelt hat, sieht man Monika Hiebeler an. Zur Zeit sind die Tage der beiden sehr lang, denn es ist „Zuchtzeit“. Auch wenn Doris mitten im Masterstudium für Französisch und Russisch steckt, verbringt sie jede freie Minute zu Hause.

Jedes Ei ist kostbar

Zur Falknerei gehört auch die Zucht von Greifvögeln. Jetzt ist gerade die Hochzeit dafür: Künstliche Besamung, Schlupf der Jungen und deren Aufzucht bedürfen großer Sorgfalt. Lange diskutieren die beiden während des Gesprächs über die Herausforderungen dabei. Kommt es auch mal zu Unstimmigkeiten zwischen Mutter und Tochter? „Wir streiten nie, wir fachsimpeln und diskutieren“, sind sie sich einig. Im Vordergrund steht das Wohl der Tiere.

Die Mütter der Greifvögel

„Die Eier auszubrüten und die Jungen großziehen ist das gemeinsame Highlight dieses Berufs, es ist fordernd“, erzählt Monika Hiebeler feurig. „Dabei ist das Allerwichtigste das Vertrauensverhältnis mit dem Greifvogel“, erklärt Doris Hiebeler, sonst ließe ein Greifvogel nie eine künstliche Besamung oder das Aus-dem-Nest-Nehmen eines Eis zu. „Man muss alle unterschiedlichen Charaktere und Persönlichkeiten der Vögel kennen, nur dann funktioniert es“, weiß Monika Hiebeler. Eng arbeiten Mutter und Tochter in der Falknerei zusammen, teilen sich die Fütterung von Hand und die Betreuung der Jungtiere auf. Eine macht es morgens, die andere abends, dazu kommt ja auch noch die Pflege der Greifvögel in den Volieren auf Schloss Waldreichs und das Training mit ihnen.

Eigene Jungvögel werden trainiert

Früher seien viel mehr Vögel bei der Jagd weggeflogen und nicht mehr wieder gekommen, erzählt Monika Hiebeler. „Mein Mann macht seit über 50 Jahren Falknerei, damals noch mit Wildfängen, erst später hat er mit der Zucht begonnen“, so Monika Hiebeler. „Wildfänge abzurichten ist viel schwieriger, als mit einem jungen Vogel aus eigener Zucht anzufangen.“

Tochter Doris ist mit der Falknerei aufgewachsen, von klein auf hineingewachsen. „Ich habe immer geglaubt, es ist ganz normal, einen Adler zu Hause zu haben“, lacht sie. Sie habe immer alles freiwillig gemacht, mit viel Freude und großer Leidenschaft.

Ihren ersten eigenen Greifvogel hat Doris mit sieben Jahren bekommen. Es war ein Turmfalke, der aus dem Nest gefallen war. Sie hat ihn ganz alleine großgezogen und ihn trainiert. „In der zweiten Klasse Volksschule durften am Welttiertag die Kinder ihre Haustiere mitnehmen, Doris hat natürlich ihren Falken mitnehmen wollen“, erinnert sich Monika lachend. „Ich hab mitgehen müssen, damit wir in der Schule den Faust-Appell herzeigen konnten, das ist das Fliegen des Vogels von der Faust des einen Falkners zur Faust des anderen Falkners“, erklärt sie.

Freudig erinnern sich die beiden daran, dass sich die Vorführung gleich herumgesprochen hat und sie dann auch für die anderen Klassen und die Hauptschüler im selben Gebäude ihre erste gemeinsame Greifvogelvorführung wiederholen mussten. „Ich habe diesen Turmfalken „Turmi“ genannt. In der Früh, wenn ich zur Schule gegangen bin, habe ich ihn fliegen lassen, wenn ich nach Hause gekommen bin, hab ich ihn mit dem Federspiel wieder zu mir gerufen“, erzählt Doris. „Er hat schon auf mich auf dem Kirchturm gewartet. Auf diese Art hat sie begonnen, ihn wieder „auszuwildern“, damit er lernt, selbst nach seiner Nahrung zu jagen, um ihm später wieder seine Freiheit geben zu können. „,Turmi‘ hat dann einen Partner gefunden und auf dem Kirchturm gebrütet, zu mir gekommen ist sie dann nicht mehr“, freut sie sich heute noch über diesen Erfolg.

Die Oma war eine „wilde“ Frau

Beim Mutter-Tochter-Gespräch anlässlich des Muttertags erzählen Monika und Doris Hiebeler auch von der verstorbenen Oma, Monikas Mutter. Sie sei nie Falknerin gewesen, hätte aber ein sehr gutes Händchen für Tiere gehabt. „Bei uns waren alle Tiere zahm, die Katzen, die Hunde und auch die Pferde“, so Doris. Die Oma habe immer gleich verstanden, was das Ehepaar Hiebeler mit den Vögeln unternommen hat. „Einmal, als mein Mann und ich nicht daheim waren, kam ein Sturm auf. Als wir eilig nach Hause gekommen sind, waren die Steinadler bereits an einen geschützten Ort umgesetzt. Wir haben die Oma gefragt, wie sie das denn gemacht hat. Da hat sie geantwortet: Na so, wie es Josef immer gemacht hat“, lacht Monika Hiebeler. In der Nachkriegszeit habe die Oma traumatisierte Kriegspferde wieder zahm gemacht, sie sei auch Fuhrwerke für Post und Feuerwehr gefahren. „Sie war eine wilde Frau“, lachen sie.

Auf jeden Fall werden die Hiebelers Muttertag mit den Vögeln verbringen, ganz klar.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.