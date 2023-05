Wie wichtig ist der Muttertag in Zwettl?

Der Muttertag steht vor der Tür. Am zweiten Sonntag im Mai wird traditionsgemäß Danke für die vielen Strapazen der Erziehung gesagt und im Familienkreis gefeiert. Die NÖN hat bei mehreren Müttern nachgefragt, wie das heuer vonstattengehen wird und welche Bedeutung der Tag für sie überhaupt noch hat.

Für Lehrerin Karoline Thaler-Pascher etwa hat der Muttertag normalerweise keinen großen Stellenwert. „Nur dieses Jahr ist er außergewöhnlich, denn meine Tochter Viola geht am Muttertag zur Erstkommunion“, erzählt Thaler-Pascher. „Wichtig ist mir, dass wir Zeit miteinander verbringen. Mein Mann und ich sind ein starkes Team, das sich gegenseitig unterstützt. Daher finde ich persönlich die Trennung von Mutter- und Vatertag nicht mehr zeitgemäß.“

In ihrer Stammfamilie wurde der Muttertag traditioneller gehalten. „Meiner Mutter und meiner Schwiegermutter ist der Tag nach wie vor sehr wichtig“, ergänzt sie. Thaler-Pascher unterrichtet am BG/BRG Zwettl Mathematik, Geografie und Wirtschaftskunde sowie angewandte computerunterstützte Geometrie: „An unserem Gymnasium ist der Muttertag nicht mehr so stark sichtbar wie etwa in der Volksschule. Vielleicht wird der Tag in den künstlerischen Gegenständen noch berücksichtigt, aber grundsätzlich fällt der Muttertag bei uns an der Schule nicht auf.“

Anerkennung für die vielen Kleinigkeiten

„Alarm gab es bisher noch keinen am Muttertag“, berichtet Michaela Mosgöller aus Ottenschlag lächelnd. Sie ist mit Martin Mosgöller, Zugskommandant der Feuerwehr Ottenschlag, verheiratet. Auch ihre beiden Kinder Melanie und Marvin engagieren sich bei der Feuerwehr – genauso wie ihr Schwager und Schwiegervater. „Mir ist der Muttertag sehr wichtig. Er ist nach wie vor eine Anerkennung und Wertschätzung der vielen Kleinigkeiten, die die Mütter während des Jahres erledigen“, betont Mosgöller.

„Ich genieße meinen Verwöhn-Tag sehr. Die Kinder und mein Mann bereiten ein sehr gutes Frühstück mit Blumen vor und kümmern sich um das Mittagessen. Die Nachmittagsgestaltung ist ebenfalls von ihnen geplant. Ich brauche mich an diesem Tag um gar nichts kümmern“, freut sich Mosgöller. Wenn sie einen Wunsch frei hätte, würde sie gerne mit ihren Lieben ein paar Tage in Paris verbringen.

Silvia Riedl-Weixlbraun, Bürgermeisterin der Marktgemeinde Göpfritz, teilt ebenfalls ihre Gedanken zum Muttertag: „Zu meiner Mutter haben ich und meine drei Geschwister eine sehr intensive und gute Beziehung. Ich finde es schön, wenn es einen besonderen Ehrentag für die Mütter gibt. Dabei werden in meiner Familie auch die schon verstorbenen Großmütter nicht vergessen.“

Riedl-Weixlbraun freut sich, wenn ihre Tochter den Frühstückstisch vorbereitet. „Das ist jedes Mal eine tolle Überraschung. Das Schönste für mich ist, wenn mir meine Tochter Johanna Zeit mit ihr schenkt“, erzählt sie weiter. Den Rest des Tages verbringt Riedl-Weixlbraun mit ihren Geschwistern und den Familien bei ihrer Mutter. Davor besuchen sie die Gräber. „Ich wünsche mir, dass wir noch viele Jahre gemeinsam mit unserer Mutter den Muttertag feiern können. Die Zeit und die Gesellschaft haben sich verändert. Umso wichtiger ist es, dass Werte und Brauchtum hochgehalten werden“, meint die Bürgermeisterin.

Wichtige Umsatzquelle für Floristen

Auch für die Gärtner und Floristen ist der Muttertag traditionell besonders wichtig. Das bestätigt der Innungsmeister der NÖ Floristen, Thomas Kaltenböck, der im Gmünder Ortsteil Haid ein Floristenfachgeschäft betreibt. „Für viele Niederösterreicher ist dieser Tag ein wichtiger Anlass, mit einem Geschenk Freude zu machen, und für unsere Geschäfte bedeutet das natürlich wichtige Umsätze.“ Blumen und Pflanzen liegen an der Spitze der beliebtesten Geschenke.

„Mit der Sprache der Blumen lassen sich Gefühle wie Liebe oder Dankbarkeit besonders gut ausdrücken, und 53 Prozent tun das auch“, betont Kaltenböck. Für jene, die an diesem Tag der verstorbenen Mütter und Großmütter gedenken, sind Blumen eine Möglichkeit, die Gräber zu schmücken und so die Verbundenheit auszudrücken. Aktuell könne man dabei schon auf Pfingstrosen, Rosen, Levkojen, Löwenmaul, Flieder, Hortensien, Phlox, Lisianthus, Bartnelken oder Mohn zurückgreifen.

