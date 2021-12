Nach Corona-Infektion: Vierjähriger stirbt im Zwettler Krankenhaus

Am Montag hatte die Mutter ihren Sohn zweimal per Antigen-Schnelltest positiv getestet, berichtet die Kronen Zeitung. Weil das Kind mit einem Loch im Herzen aufwuchs und unter chronischer Bronchitis litt, verständigte die Mutter noch am Abend den Ärztedienst. Eine Ärztin untersuchte das Kleinkind.

Weil ein PCR-Test am nächsten Tag ebenfalls positiv ausfiel und sich die Lippen des Buben am Nachmittag blau verfärbten, rief die Mutter die Rettung. Der Vierjährige wurde ins Zwettler Landesklinikum gebracht, wo er eine Stunde reanimiert wurde - leider ohne Erfolg, der Bub verstarb im Krankenhaus.

Mittlerweile bestätigt die Landesgesundheitsagentur (LGA) auf NÖN-Nachfrage den Fall. Details dazu macht die LGA mit dem Verweis auf Datenschutz der Patienten nicht.