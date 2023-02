Militärischer Festakt in Allentsteig: „Ich gelobe…!“

Nach mehrwöchiger Grundausbildung erfolgte die Angelobung der Rekruten aus der Liechtensteinkaserne. Über 100 Rekruten des Einrückungsjahrganges Jänner 2023 wurden vergangene Woche in der Mehrzweckhalle des Lagers Kaufholz am TÜPl Allentsteig angelobt.

Rekruten aus dem ostösterreichischen Raum rückten Anfang Jänner in die Liechtensteinkaserne ein, um dort ihre erste Basisausbildung als Soldat zu erhalten. „ Sie haben hier in Allentsteig ihre ersten militärischen Schritte gesetzt. Sie haben gelernt, mit ungewohnten Situationen umzugehen. Sei es mit mehreren Kameraden bei wenig Platz im Zimmer auszukommen oder ungewohnte körperliche und physische Anstrengungen zu bewältigen. Dafür danke ich ihnen“, betonte Bataillonskommandant Michael Vitovec in seiner Begrüßungsansprache. Sein besonderer Dank galt den zahlreich erschienenen Familienangehörigen, die mit ihrer Anwesenheit die Verbundenheit und die Wichtigkeit der Wehrpflicht im familiären Kreis mittragen.

Den Höhepunkt des Festaktes bildete das Treuegelöbnis, bei dem sich die Soldaten verpflichten, das Vaterland, die Republik Österreich, und sein Volk zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen. Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner hob diese Tatsache in seiner Begrüßungsrede hervor. „Ich danken allen Wehrpflichtigen, die diese Verpflichtung auf sich nehmen und das Treuegelöbnis ablegen.“ Neben zahlreichen Ehrengästen stellte das historische Bürgerkorps Waidhofen an der Thaya eine Ehrengarde.

Als militärisch Höchstanwesender blieb es dem geschäftsführende TÜPl-Kommandanten Herbert Gaugusch als Festredner vorbehalten, auf entscheidende Punkte hinzuweisen. Er betonte das Muss zur Wiedererlangung der militärischen Fähigkeit des Bundesheeres. Es gelte, sich gegen einen konventionellen Gegner behaupten zu können. „Wir stehen im Mittelpunkt einer besonderen Feierstunde, in der der Krieg nach Europa zurückgekehrt ist. Gerade am TÜPl Allentsteig ist es mit der entsprechenden militärischen Infrastruktur möglich, eine einsatznahe Ausbildung durchzuführen“, sagte Herbert Gaugusch.

Ein Großteil der angelobten Rekruten wird nach der Basisausbildung in andere Garnisonen versetzt, wo sie entsprechend weiterverwendet werden können. Die Militärmusik NÖ umrahmte den Festakt musikalisch.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.