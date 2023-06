Orgel Rieggers feierlich eingeweiht

Weihbischof Anton Leichtfried und Pater Daniel Gärtner zelebrierten am Sonntag die Segnung der neu sanierten Breinbauer Orgel in der Pfarrkirche Rieggers, die wieder ihren Platz an der Vorderseite des Chorraumes fand. Musikalisch umrahmt wurde die außergewöhnliche Messe vom Jugendchor Oberstrahlbach unter der Leitung von Verena Ley, vom Bläserensemble unter der Leitung von Manfred Hofer, vom Kantor Benjamin Gröblinger und an der Orgel Franz Reithner und Andreas Schwaiger.

Die Ehrengäste und Kirchenbesucher wurden vom Pfarrkirchenratsobmann-Stellvertreter Walter Tüchler begrüßt der meinte: „Wir haben als kleine Pfarrgemeinde mit circa 500 Einwohner wirklich ganz Großes mit Unterstützung von Sponsoren und der Bevölkerung geschafft und diese Orgel saniert.“

Franz Reithner von der Diözese meinte, die Pfarrkirche Rieggers dürfe sich nun über ein wahrhaftiges Unikat freuen. Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller überbrachte die besten Wünsche vom Bürgermeister Franz Mold und sagte: „Wir von der Stadtgemeinde Zwettl sind stolz so ein Juwel und so ein tolles Instrument in unserer Gemeinde zu haben. Diese Orgel wird zukünftig für sämtliche Feierlichkeiten den musikalischen Rahmen bieten.“ Pater Daniel Gärtner dankte persönlich allen Personen, die hier fleißig Hand angelegt haben, allen Sponsoren, öffentlichen Institutionen aber besonders Margareta Rauch und der Bevölkerung von Rieggers. Anschließend wurden die Kirchenbesucher und die Gäste zum Pfarrfest im Pfarrhof eingeladen.