Betrunkener E-Scooter-Lenker stürzte auf der L67

Der Mann war laut Polizei am 15. September kurz nach 21 Uhr mit seinem E-Scooter auf der L67 von Schlag in Richtung Schwarzenau unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er dabei zu Sturz. Der 47-Jährige sowie sein Gefährt kamen mitten auf der Gegenfahrbahn zu liegen. Eine entgegenkommende Lenkerin bemerkte zum Glück in der Dunkelheit die verletzte Person und setzte die Rettungskette in Gang.

Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarztwagen aus Waidhofen/Thaya ins Spital gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv (0,45 mg/l). Der Lenker war außerdem ohne Fahrradhelm unterwegs. Seitens der Polizei konnten keine Hinweise auf einen weiteren Unfallbeteiligten ermittelt werden.