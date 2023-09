Nach Wolfsrissen: Festhalten an Weidetierhaltung mit Herdenschutz

Nachdem letzte Woche ein Schaf und eine Ziege in der Nähe einer mit Elektrozaun geschützten Weide in Zwinzen totgebissen entdeckt worden sind, wird ein Wolfriss vermutet. Der erste Nutztier-Riss in dieser Region. Eine DNA-Probe wurde von der Amtstierärztin entnommen und eingeschickt und das DNA-Ergebnis in den nächsten Tagen erwartet. Das wird aufklären, ob es tatsächlich die Tat eines Wolfes war und, ob es sich um einen in der Region bekannten Wolf handelt.

Die Tiere in der rund 1,2 Hektar großen Schafweide abseits des Ortes Zwinzen gehören dem Landschaftspflegehof Zauner, der neben Weidewirtschaft und Naturschutzbeweidung auch den Husky-Stadl betreibt. Hier leben Hund, Geflügel, Katzen und Schafe friedlich nebeneinander – und dem Ehepaar Natascha und Martin Zauner, das vor einigen Jahren in die Region Allentsteig gezogen ist, ist der Einklang mit der Natur besonders wichtig. Daher betreibt Martin Zauner auch Weidehaltung, unter anderem in der Blockheide (die NÖN hat berichtet).

Schafzaun war intakt, tote Tiere außerhalb

Auf der „Hauswiese“, wo es zu den Rissen von Tieren kam, sollten die eigenen Jungtiere und die heuer zugekauften Tiere an die Weidehaltung gewöhnt werden. Da niemand die nächtliche Raubtierattacke gesehen hat und es dort auch keine Wildkamera gibt, kann das Ehepaar Zauner den Hergang nur vermuten. „Wir glauben, dass irgendetwas die Tiere nachts aufgescheucht hat, eines von ihnen den Elektrozaun niederrannte und die anderen im Herdentrieb sind ihm nach“, so Natascha Zauner. Deshalb seien die Tiere auch außerhalb des Zauns gefunden worden. Denn der Elektrozaun habe nach ihren Aussagen am nächsten Morgen auch noch Strom geführt und sei intakt gewesen. Ein großer Teil der Herde hatte sich bereits früh morgens in den Ort geflüchtet. „Sie sind nach Hause gerannt“, so Zauner – ein kleiner Teil der Herde war abgängig.

Von Weidehaltung mit Hunden überzeugt

Martin Zauner hält auch Huskys und andere Rassen auf seinem Hof und bietet Trainings mit Hunden an. Für die Weidehaltung von Ziegen und Schafen nützt er Bordercollies und Australien Shepherds, die unter anderem die Schafherde im Zaum halten, wenn er die Weidezäune umsteckt, so wie im Naturpark Blockheide. Für die Weidewirtschaft trainiert er die Hunde speziell, die Schafe sind ebenfalls an die Arbeit mit Hunden gewöhnt.

Auf einer anderen Weide in den Weiten um Allentsteig hat er eine Weide, wo er eher Wolfsattacken vermutet hätte. Diese Weide wird mit einem zweiten, größer abgesteckten Zaun gesichert, vorstellbar wie ein Ring um die Schafweide, in dem nachts Herdenschutzhunde auf die Schafe achten. Martin Zauner: „Wir haben dort auch mehrere Wildkameras. Aufgenommen haben wir bis jetzt eine Wildsau und einen Fuchs, aber keinen Wolf.“ Das ist für ihn der Beweis, dass aktiver Herdenschutz funktionieren kann.

„Wir wussten, dass wir in eine Region ziehen, wo es Wölfe gibt“, so die Landwirtin, die mit ihrem Mann davor im Mühlviertel gelebt hat. Und beide wollen an der Weidewirtschaft festhalten – und aktiven Herdenschutz betreiben.

Weidetierhaltung sei gut für das Tierwohl und für das Ehepaar Zauner ist sie gelebter Naturschutz. „Sie sollten mal sehen, wie viele Tiere sich da jetzt ansiedeln“, ist er begeistert. „Hinterm Haus sieht man jetzt auch schon bei uns bereits den Wachtelkönig und auch den Neuntöter“, so Martin Zauner weiter. Überzeugt von seinem Engagement als Schafhirte hält er an seinem Konzept fest. „Beweidung ist enorm wichtig, damit die Flächen offen bleiben, etwa für Bodenbrüter.“

Nebeneinander mit Wolf und Nutztieren

Natürlich sind die beiden bedrückt, dass ihre Tiere durch ein Raubtier zu Tode gekommen sind. Deshalb bleiben die Tiere dieser Herde nachts auch im Stall. Trotzdem sind sie sich einig, sie hätten daraus gelernt. „Wir wollen, dass ein Nebeneinander in der Natur funktioniert, auch mit dem Wolf“, so das Ehepaar. „Wir müssen wieder lernen, mit der Natur zu leben.“

Beide sind überzeugt von Weidehaltung und Hunden, die die Herde beschützen. Haltung und Training von Schutzhunden ist aufwendig. Natascha Zauner: „Da ist auch die Politik gefordert. Wenn Naturschutzbeweidung gewünscht ist, dann sollte sie auch verstärkt unterstützt werden.“ Sie wollen nicht den Wolf mit ihren Schafen füttern, aber miteinander leben. Dafür bringen sie viel Idealismus auf. „Wir wollen einen Konsens für ein Zusammenleben mit den Wildtieren finden und aktiven Weideschutz mit Hunden betreiben. Dafür ist es aber notwendig, nicht alles zu bekämpfen was Angst macht, darüber aufzuklären was Sinn macht, das gilt für den aktiven Herdenschutz sowie für den Wolf.“