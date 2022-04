Neuer Urologe für Landesklinikum Zwettl

Werbung

Seit dem 1. April hat Zwettl wieder einen dedizierten Kassenarzt in der Urologie. Eduard-Dorel Buhut steigt mit dieser Woche voll in seine neue Aufgabe im Landesklinikum Zwettl ein. Seine Ordination hat er im Gesundheitszentrum. Nach dem Abschied von Farsin Karimian im Juli 2021 ist der Posten also nun wieder besetzt.

Buhut schloss sein Studium 1996 in Bukarest ab, arbeitete danach in Rumänien, Deutschland und Frankreich. 2013 kam er nach Österreich und war bis 2017 an der Urologie in Waidhofen tätig. Danach wechselte er ans Landesklinikum Krems, ehe es jetzt zurück ins Waldviertel geht.

