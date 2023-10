Stefanie Sillar ist neue Stiftskapellmeisterin

Die gebürtige Niederösterreicherin wurde schon als Kind musikalisch gefördert und studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Kirchenmusik. Sie ist begeisterte Chorleiterin und bildet sich regelmäßig durch Kurse und Meisterklassen weiter.

„Mit großer Vorfreude und Elan beginne ich meine Tätigkeit im Stift Zwettl. Fasziniert von der wunderbaren Egedacher Orgel freue ich mich, in Zukunft regelmäßig dieses Instrument zu bespielen und es zu betreuen. So wie eine Orgel aus vielen einzelnen Pfeifen besteht, die zusammen ein klangliches Ganzes ergeben, so setzt sich ein Chor aus vielen Einzelnen zusammen, die ihre Leidenschaft für die Musik zusammentragen und einen Klangkörper bilden wollen. Ich freue mich sehr darauf, mit dem Chor und dem Mädchenchor zusammenzuarbeiten und neue musikalische Highlights zu betreuen“, erzählte Stefanie Sillar.

Das Adventkonzert am 17. Dezember wird ihr erstes großes Projekt sein. Auch neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit zu einem Kennenlernen und Reinschnuppern in eine Probe willkommen.