Wechsel im Zwettlbad: Mit 1. Oktober soll Sonja Penz die Gastronomie dort übernehmen. „Ich möchte es öffentlich zugänglich machen, auch im Winter“, erklärt sie im NÖN-Gespräch.

An der Speisekarte werde noch getüftelt: „Es soll klein aber fein werden und regional. Bei mir soll es coole Salate geben, auch bei der Einrichtung kommen neue Tische, die Sesseln werden neu überzogen.“ Die Terasse möchte sie für kleinere Veranstaltungen, wie Public Viewings per Leinwand nutzen. „Die Ideen sind groß“, sagt Penz, die auf 33 Jahren Erfahrungen in der Gastronomie baut. Auch einen Namen hat sie bereits, angelehnt an ihren Partner Ante Plazibat: „Das Lokal wird Plazibad heißen“, sagt sie im NÖN-Gespräch.

Bürgermeister zog die Handbremse

Dem Vorpächter kündigte ÖVP-Bürgermeister Franz Mold mittels Notkompetenz die Vereinbarung über die Betriebsführung der Gastronomieräumlichkeiten im Zwettlbad, wie er in der jüngsten Gemeinderatssitzung (mehr zur Sitzung auf S. 10/11) verkündete. Sie läuft mit 15. September aus. Als Grund gab ÖVP-Stadträtin Anne Blauensteiner an: „Er hat uns viel versprochen, das leider nicht eingehalten wurde.“ So habe es etwa Probleme bei den Öffnungszeiten gegeben, die auch zu Besucher-Beschwerden geführt hätten.

Während der Gemeinderatssitzung mahnte Grüne-Gemeinderätin Christine Herndler einen vorsichtigeren Umgang bei Vertragsabschlüssen ein: „Wir hoffen, dass das eine Lehre ist, Interessenten von weit her zu holen und ihnen dann einen Vertrag über zwei Jahre zu geben. Damit begibt sich die Gemeinde in Geiselhaft.“ ÖVP-Stadtrat Erich Stern verwies auf umfangreiche Bemühungen, überhaupt einen Pächter zu finden. „Hier wird Fahrlässigkeit unterstellt, was es keinesfalls war. Hinter die Kulissen kann man natürlich nicht schauen. Es hat sich halt herausgestellt, dass es anders läuft als schriftlich ausgemacht.“ Die Alternative wäre gewesen, im heurigen Sommer überhaupt kein Buffet zu haben, sagte Blauensteiner: „Da frage ich mich: Was wäre fahrlässiger?“

Sie freue sich, mit Sonja Penz eine erfahrene Gastronomin gefunden zu haben. „Uns ist es ein großes Anliegen, die Gäste während der Öffnungszeiten gut zu bedienen. Wir wollen einen guten Ruf für unser Buffet.“