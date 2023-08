Neue Mitarbeiterin bei der Nachbarschaftshilfe Plus in Schweiggers

Nachbarschaftshilfe Plus (NH Plus) in Schweiggers bekommt Verstärkung: Karin Hofbauer unterstützt seit 1. August das Team und übernimmt die Aufgaben von Rudolf Bauer, der seinen wohlverdienten Ruhestand nun in vollen Zügen genießt. Karin Hofbauer freut sich schon sehr auf die neue Aufgabe und das Kennenlernen der Ehrenamtlichen und Klienten.

Nachbarschaftshilfe Plus ist ein wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur in Schweiggers. Das Team unterstützt ältere Menschen bei der Bewältigung des Alltags. Die Aktivitäten reichen von der Begleitung bei Arztbesuchen, Einkäufen oder Behördengängen bis hin zu Besuchs- und Spaziergehdiensten.

Rudolf Bauer, der bisherige Leiter der Nachbarschaftshilfe Plus Schweiggers, hat im letzten Jahr hervorragende Arbeit geleistet und sich unermüdlich für die Anliegen der Menschen eingesetzt. „Die Gemeinde dankte ihm für sein Engagement und wünschte ihm alles Gute für die kommende Zeit“, betont Bürgermeister Josef Schaden.