Franz Pruckner hat nach Ablauf seiner aktuellen Vorstandsperiode am 30. September die Waldviertler Sparkasse verlassen, um neue berufliche Herausforderungen außerhalb der Sparkassengruppe anzunehmen. Im Laufe der 17-jährigen Sparkassentätigkeit von

Pruckner war die Bankenlandschaft von vielen dynamischen Veränderungen und Herausforderungen geprägt. Er hat 16 Jahre lang als Vorstandsvorsitzender die positive Entwicklung und das Wachstum der Sparkasse wesentlich mitgestaltet.

Als Nachfolger wurde in der Sitzung vom 21. September Peter Hochleitner vom Aufsichtsrat zum neuen Vorstandsmitglied ernannt. In einem transparenten Ausschreibungsprozess konnte sich damit ein Mitarbeiter der Waldviertler Sparkasse bestätigen und die Position des neuen Vorstandsmitgliedes hausintern besetzt werden.

"Waschechter Waldviertler" neu im Vorstand

Peter Hochleitner ist am 1. Oktober in den Vorstand eingetreten und hat den Bereich Markt übernommen. Er wohnt mit seiner Familie in Allentsteig und ist als „waschechter Waldviertler“ seit mehr als 25 Jahren in der Sparkasse beschäftigt. In diesem Zeitraum war er in unterschiedlichsten Bereichen und Führungspositionen tätig – zuletzt als Leiter des gesamten Regionalvertriebes. „Ich freue mich auf meine zukünftigen Aufgaben und auf die gemeinsame Arbeit, um die dynamische Entwicklung der Waldviertler Sparkasse weiter fortzusetzen“, sagt Hochleitner.

Der Gesamtvorstand setzt sich seit Anfang Oktober mit Johannes Scheidl (Vorsitzender des Vorstandes) und Peter Hochleitner (Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes) neu zusammen. Die Vorstände betonen: „Wir sind seit 165 Jahren als Regionalsparkasse Nahversorger und verlässlicher Partner in allen Geldangelegenheiten und wollen das solide wirtschaftliche Fundament der Bank weiter ausbauen.“

Attraktiver Arbeitgeber für die Menschen in der Region sein, die Digitalisierung forcieren und gleichzeitig das Kundenerlebnis bei Beratungsgesprächen und Filialbesuchen steigern – damit verbunden die Qualitätsführerschaft in allen Kanälen - sind weitere erklärte Ziele. Die Waldviertler Sparkasse betreut mit 250 Mitarbeiter rund 70.000 Kunden.