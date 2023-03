Mario Hölzl übernimmt das Zwettler Café Schön

Schon vor dem geplanten Pensionsantritt von Doris und Günter Schrenk, die das Café Schön 70 Jahre lang geführt hatten, startete die Waldviertler Sparkasse Bank AG einen Aufruf an Gastronomen, sich mit einem Konzept für den Standort in der Zwettler Innenstadt zu bewerben. Mit Erfolg: „Es freut uns, dass das Interesse aus der gesamten Region an diesem Projekt so groß war. Insgesamt gingen 12 Anfragen bei den Verantwortlichen ein, acht persönliche Gespräche wurden geführt und sechs ausgearbeitete Konzepte abgegeben,“ betont Johannes Scheidl, Vorstandsvorsitzender der Waldviertler Sparkasse. Nach einem mehrstufigen Prozess fiel die Entscheidung auf die Bio-Bäckerei & Bio-Konditorei Mario Hölzl. „Man bekommt bestimmt nicht oft die Möglichkeit, einen Betrieb in dieser Toplage in Zwettl übernehmen zu können“, freut sich Hölzl auf sein zweites Standbein.

„Ich wollte immer schon Biobauer werden und das eigene Getreide zu duftendem Brot und süßen Köstlichkeiten verarbeiten. Mit der Übernahme dieses Lokals bringen wir unsere feinen Waldviertler Bio-Produkte noch näher an die Kunden und können hoffentlich den einen oder anderen mit unserer Geschäftsphilosophie ,im Einklang mit der Natur‘ begeistern,“ sagt Mario Hölzl (37) über die neue Herausforderung. „Unser Konzept für das vom Ehepaar Schrenk bisher top geführte Café war anscheinend das richtige, da habe ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen.“

Zuerst muss das Lokal saniert werden

Er wird mit seinen zehn Mitarbeitern die Produkte, die er hier anbieten wird, in der „Zentrale“ in Unterwindhag produzieren und dann nach Zwettl liefern. „Es wird hier auch unser gesamtes Sortiment geben, von der Bäckerei als auch von der Konditorei. Alles natürlich in Bio-Qualität“, erklärt Hölzl, der sich bereits auf Personalsuche für das Zwettler Café begeben hat und noch eine „News“ parat hat: „Am 15. August werden wir das zehnjährige Bestehen unserer Bio-Bäckerei und -Konditorei mit einem Hoffest in Unterwindhag feiern.“

Mit Mario Hölzl stellt die Waldviertler Sparkasse einen langfristigen Fortbestand des Traditionsbetriebes, der über 70 Jahre lang Treffpunkt für Einheimische und Touristen war, sicher. Mit dem Umbau des Lokals wird nun umgehend begonnen. Oberstes Ziel sei es, „die ersten Gäste des neuen Cafés so bald wie möglich begrüßen zu können,“ betont Johannes Scheidl.

Maro, Annalena, Sebastian und Sandra Hölzl in ihrer Bioböckerei und Bio-Konditorei in Unterwindhag (Gemeinde Schweiggers). Foto: Bio-Bäckerei Hölzl

