Im Rahmen des „Tut gut Wandererwachens“ wurde das „LANDe- platzl“ in Kirchschlag eröffnet. Gemeindebäuerin Gabriele Nastberger freute sich, viele Ehrengäste begrüßen zu dürfen, und bedankte sich bei den Bäuerinnen der Gemeinde für die Organisation des Buffets. Bürgermeisterin Christina Martin meinte: „Ich bin selbst Bäuerin, daher war es für mich klar, mich mit den Bäuerinnen und unserer Landjugend kurzzuschließen und auch in der Marktgemeinde Kirchschlag ein ,LANDeplatzl' zu gestalten!“ „Wir wollen mit dem ,LANDeplatzl' - wo es um ein gutes Miteinander am Land geht - auf einen rücksichtsvollen Umgang in und mit der Natur aufmerksam machen, die Tafeln weisen verständlich und freundlich darauf hin, wie man sich in der Natur verhält", betonte Gebietsbäuerin Beatrix Meneder.

