Zwettl: Flotte Lotte lädt zum Kleidertausch am 10. Juni am Wurmhof

Die „Flotte Lotte“ ist seit Jahren bekannt dafür, dass aus überschüssigem Obst und Gemüse köstliche Suppen, Currys, Chutney, Sirupe, Marmeladen usw. gekocht wird. Diese Produkte werden direkt in der ehemaligen Molkerei in der Zwettler Pater-Werner-Deibl-Straße oder bei den vielen Vertriebspartnern verkauft. „Das ist die GmbH, bei der auch Mitarbeiter angestellt sind. Daneben gibt es unseren Verein, der jetzt vermehrt Workshops zur Nachhaltigkeit anbieten möchte“, erklärt Obfrau-Stellvertreterin Elisabeth Schrenk.

Aus diesem Grund kommt es auch zum ersten Kleidertausch. „Viele haben Kleidungsstücke zu Hause, die gar nicht oder nur kaum getragen sind und die man auch nicht mehr anzieht. Diese könnten durchaus jemand anderen gefallen“, meint Schrenk. Obfrau Elisabeth Mittendorfer erklärt das Prozedere dabei: „Maximal 15 gut erhaltene Kleidungsstücke pro Person können für diesen Tausch am 10. Juni von 9 bis 11 Uhr in den Wurmhof Thaller gebracht werden. Von 14 bis 17 Uhr geht es dann ans Kleider-Tauschen - ohne Kosten.“ Sie habe von derartigen Tauschtreffen in Wien gehört. „Das Kleider-Tauschen wird auch schon unter Freundinnen praktiziert. Das finde ich sehr gut, denn damit kann die Garderobe nachhaltig erweitert werden“, meint Mittendorfer, und: „Wer will kann bei unserer Veranstaltung auch den Verein mit einer Spende unterstützen.“

Im Rahmen des Kleider-Tausches besteht auch die Möglichkeit, unter Anleitung von Schneiderinnen, die auch dem Verein angehören, gleich selbst kleinere Änderungen oder Reparaturen an den getauschten Kleidungsstücken vorzunehmen.

Für den gemütlichen Part gibt es an diesem Nachmittag Kaffee und Kuchen, auch gegen freie Spenden.