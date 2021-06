Paul Lenauer, Ehrenbürger der Marktgemeinde Ottenschlag ist am 25. Juni verstorben. Er ist ab Freitag, 2. Juli 10 Uhr zur Abschiednahme in der Pfarrkirche aufgebahrt. Für persönliche Einträge steht ein Kondolenzbuch bereit. Die Begräbnisfeier beginnt um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche Ottenschlag mit einem gemeinsamen Gebet. Um 14 Uhr ist die Seelenmesse und anschließend der Gang zum Ortsfriedhof.

Der verstorbene Paul Lenauer war nicht nur politisch engagiert, sondern unter anderem auch in der Trachtenkapelle Ottenschlag, der Bezirksarbeitsgemeinschaft Zwettl des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes, in der Turn- und Sportunion Ottenschlag und im Kirchenchor tätig. Usercontent, privat

Paul Lenauer wurde am 5. November 1928 als Sohn des Schuhmachermeisters August Lenauer und seiner Frau Emilie in Ottenschlag geboren. Nach dem Besuch der Volks- und Hauptschule absolvierte er die Lehrerbildungsanstalt in St. Pölten, die er 1948 erfolgreich abschloss. Sein erster Dienstposten war in der Volks- und Hauptschule in Melk sowie als Turnlehrer im Stiftgymnasium. Ab 1952 war er an der Hauptschule Ottenschlag tätig. Von 1971 bis zu seinem Ruhestand 1993 war er Direktor dieser Schule.

13 Enkel und ein Urenkel

1957 heiratete er Adele Riegler. Aus dieser Ehe stammen die Kinder Constance, Barbara, Rosemarie und Nikolaus. 1974 verstarb seine Gattin. 1978 heiratete er Barbara Stieber und sie bekamen Tochter Veronika. Paul Lenauer freute sich sehr über seine große Familie mit 13 Enkel und einem Urenkel. Paul Lenauer übte zahlreiche Ämter, Ehrenämter und Funktionen in den verschiedensten Bereichen aus. Von 1985 bis 2000 war er Bürgermeister der Marktgemeinde Ottenschlag, 1970 bis 1980 Vizebürgermeister, 1980 bis 1985 geschäftsführender Gemeinderat und 1965 bis 1970 Gemeinderat. In der ÖVP war er seit 1948 Mitglied und Funktionär und übte einige Jahre das Amt des Gemeindeparteiobmanns aus. Von 1971 bis 2000 war er Obmann der Trachtenkapelle Ottenschlag und viele Jahre Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft Zwettl des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes.

Im sportlichem Bereich war er von 1973 bis 1986 Obmann der Turn- und Sportunion Ottenschlag. Ab 1952 war er in diesem Verein Fachwart, Jugendwart und Vorturner. Er gründete 1953 den Gemischten Chor und war dort bis 1988 als Chorleiter tätig. Ab 1952 sang er im Kirchenchor und von 1955 an war er als Organist aktiv. Lange Jahre war er Mitglied im Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat. Er gründete und leitete das Katholische Bildungswerk sowie das Bildungs- und Heimatwerk in Ottenschlag.

Begeisterter Chronist von Ottenschlag

In seiner Freizeit und in der Pension hörte er Musik, absolvierte Holzarbeiten, war begeisterter Leser und genoss seinen Ruhestand. Er war aber auch dann noch aktiv, beschäftigte sich mit der Geschichte und verfasste etwa die Chronik von Ottenschlag.

Paul Lenauer erhielt verschiedenste Ehrungen und Auszeichnungen wie z.B. die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich, das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, das Sportehrenzeichen in Gold des Landes Niederösterreich, die Ehrennadel des NÖ Blasmusikverbandes in Gold, den Berufstitel Oberschulrat, er war Träger des Ehrenringes des Marktgemeinde Ottenschlag sowie deren Ehrenbürger.