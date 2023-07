Stift Zwettl trauert um Mitbruder P. Leopold

Gustav Gomar wurde am 25. Oktober 1965 in Wien geboren. Er besuchte in Wien die Volksschule und die Unterstufe des Gymnasiums, dann wechselte er auf die HTL nach Pinkafeld, die er mit der Matura abschloss. Danach begann er ein Studium an der technischen Universität Wien. Die Eltern führten einen Installationsbetrieb. Turbulenzen in der väterlichen Firma veranlassten ihn jedoch zum Abbruch des Studiums und zur Mitarbeit im elterlichen Betrieb. In weiterer Folge war er als Prokurist und Geschäftsführer in zwei großen Betrieben in Wien tätig. Während dieser Zeit erkrankte seine Mutter schwer, und er übernahm zusätzlich noch ihre Betreuung und Pflege. Nach ihrem Ableben wandte er sich mehr und mehr vom weltlichen Trubel ab und fand seinen Sinn im Lebenssinn im Glauben.

„2017 fasste er den Mut, mit dem Stift Zwettl den Kontakt aufzunehmen. Mit dem stillen P. Leopold kam im November 2017 ein Ruhepol ins Kloster. Es zeigte sich von Anfang an, dass er sehr zuverlässig und hilfsbereit war. Ohne dass er viele Worte darüber verlor, pflegte er das Gebet in der Zurückgezogenheit. Seine Suche nach Gott vollzog sich im Stillen, sein Inneres strahlte aber Güte aus, was Jung und Alt sehr gut tat“, heißt es im Nachruf von Stift Zwettl.

P. Leopold wurde am 29. September 2018 eingekleidet, legte ein Jahr später die Einfache Profess ab und band sich durch die Ewige Profess am 1. Oktober 2022 an die Klostergemeinschaft Stift Zwettl. Er wollte der Klostergemeinschaft als Chormönch dienen und brachte sich in vielen Bereichen ein, als Refektorar, Gastmeister, Mesner, bis hin zum Chauffeur. Ein besonderes Anliegen waren ihm die älteren Mitbrüder, um die er sich umsichtig kümmerte. Auch die Jugend fand bei ihm immer ein gütiges und hörendes Herz.

Am 10. Juli erlitt er während des Chorgebetes einen Herzinfarkt an dem er nach einigen Tagen in der Intensivstation St. Pölten erlag.

P. Leopold wird am Donnerstag, den 20. Juli, um 16 Uhr im Kapitelsaal des Klosters aufgebahrt. Im Kapitelsaal besteht am Donnerstag ab 16 Uhr und am Freitag bis zum Begräbnis die Möglichkeit zur Verabschiedung bei einem stillen Gebet für ihn. Das Requiem findet am Freitag, den 21. Juli 2023, um 14 Uhr in der Stiftskirche statt. Danach wird P. Leopold im Klosterfriedhof beigesetzt.